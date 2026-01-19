Hai anh em biến bếp thành nơi sản xuất pháo nổ

Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, sản xuất trái phép pháo nổ.

Khoảng 21h ngày 15/1/2026, trong quá trình phối hợp với Đồn Biên phòng tổ chức tuần tra nhân dân, tuần tra vũ trang tại thôn Khang Đoài, Công an xã Hoằng Tiến (tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Văn Lĩnh (SN 1991, trú tại thôn Tiền Thôn) đang tàng trữ trái phép 9,5 kg pháo nổ.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy rõ nguồn gốc số pháo, Công an xã Hoằng Tiến đã triệu tập và tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Đăng (SN 1992, trú tại xã Hoằng Tiến).

Các đối tượng mua bán, sản xuất pháo nổ.

Qua khám xét, lực lượng Công an đã phát hiện tại khu vực bếp phía sau nhà có cất giấu nhiều nguyên vật liệu, công cụ phục vụ cho việc sản xuất pháo, gồm khoảng 30 kg các loại chất bột tạo màu và hạt tạo màu cho pháo đã hoàn thiện; 50 kg ống pháo bằng giấy; 7,7 kg pháo thành phẩm; 3 cân điện tử; 1 máy tự chế; nhiều mét dây cháy chậm cùng các đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hoạt động sản xuất pháo trái phép.

Tại cơ quan Công an, Lê Văn Đăng khai nhận do không có việc làm ổn định, đã lên mạng xã hội tìm hiểu, học công thức và cách thức sản xuất pháo hoa nổ. Sau đó, Đăng đặt mua các nguyên liệu như bao bì, vỏ ống pháo, keo dán, các loại hóa chất tạo nổ, chất tạo màu… rồi sử dụng các máy móc tự chế để tạo thuốc pháo và dây cháy chậm, tiến hành sản xuất pháo ngay tại khu vực nhà bếp phía sau nhà.

Sau khi hoàn thiện, Lê Văn Đăng dán tem nhãn giả giống các loại pháo lậu khác trên thị trường, rồi cùng em trai là Lê Văn Đạt (SN 1997) liên hệ, chào bán cho những người có nhu cầu với giá từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/hộp.