Vụ ngộ độc do ăn bánh mỳ: Xử phạt chủ cơ sở về 7 hành vi vi phạm

Tỉnh Quảng Ngãi đã xử phạt chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nem chả, bánh mỳ Hồng Vân, phường Cẩm Thành hơn 210 triệu đồng, sau vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 200 người nhập viện.

Ngày 19/1, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nem chả, bánh mỳ Hồng Vân, phường Cẩm Thành hơn 210 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ việc, từ chiều 11/12 đến ngày 13/12/2025, hơn 200 người dân tại một số phường, xã thuộc khu Đông sau khi ăn bánh mỳ có nhân (chả, xíu mại, bơ...) mua tại các cơ sở bánh mỳ Hồng Vân (phường Cẩm Thành) đã xuất hiện các triệu chứng ngộ độc (đau bụng dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy, sốt cao và đau đầu). Các nạn nhân phải nhập viện điều trị tại nhiều cơ sở y tế. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và lấy mẫu kiểm nghiệm.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mỳ vào ngày 12/12/2025. Ảnh: Công an cung cấp.

Kết quả phân tích từ Viện Pasteur Nha Trang xác định các mẫu thực phẩm tại đây bị nhiễm vi sinh vật - nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ ngộ độc tập thể nêu trên.

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính lập ngày 10/1/2026 của Ủy ban Nhân dân phường Cẩm Thành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-XPHC, ngày 16/1/2026, xử phạt hành chính ông Nguyễn Hồng - chủ cơ sở bánh mỳ Hồng Vân về 7 hành vi vi phạm gồm: Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất, chế biến thực phẩm; quy trình sản xuất không bảo đảm nguyên tắc một chiều; khu vực sản xuất, bảo quản không cách biệt nguồn ô nhiễm; sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố nhưng không có bản tự công bố; sản xuất, kinh doanh thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng sức khỏe từ 5 người trở lên, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài hình thức phạt tiền hơn 210 triệu đồng (trong đó mức phạt cho hành vi gây ngộ độc thực phẩm là 90 triệu đồng), cơ sở Hồng Vân còn chịu hình phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời hạn 4 tháng.

Cơ quan chức năng buộc chủ cơ sở phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả: Thu hồi và tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm vi phạm; thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định và chịu toàn bộ chi phí khám, điều trị cho tất cả các nạn nhân bị ngộ độc.

Trước đó, như phóng viên TTXVN đã đưa tin, từ ngày 11/12/2025, một số cơ sở y tế tỉnh Quảng Ngãi liên tục tiếp nhận tiếp nhận cấp cứu cho hơn 200 trường hợp có các triệu chứng sốt, đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt cao, đau đầu. Những người này đều ăn bánh mỳ tại tiệm bánh mỳ Hồng Vân tại các cơ sở khác nhau ở phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ. Các bác sĩ chẩn đoán những người này bị ngộ độc thực phẩm.