Chủ tịch công ty và 10 bị cáo sắp hầu tòa vụ buôn lậu hơn 500 kg vàng

TAND TP Hà Nội tống đạt Quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm công khai đối với 11 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại tỉnh Lào Cai và một số tổ chức, địa phương.

Theo Quyết định của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, 8/11 bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử về tội "Buôn lậu" quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 188 và 3/11 bị cáo bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, Trần Thị Hoàn (SN1985; trú tại tỉnh Lào Cai), Trần Thành Hiếu (SN 1987; ở Lào Cai), Vàng Thị Phượng (SN 2000, trú tại Lào Cai) và Phạm Tuấn Hải (SN 1970, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và Dịch vụ Thăng Long) cùng 4 bị cáo bị truy tố tội "Buôn lậu".

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam - Trần Như My, Phùng Thị Thuyết (Phó tổng giám đốc Công ty Vàng Việt Nam) và một bị cáo bị xét xử về tội "Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Một số bị cáo trong vụ án.

Phiên tòa được đưa ra xét xử vào sáng 4/2 với thành phần Hội đồng xét xử gồm 3 thành viên và do Thẩm phán Nguyễn Thanh Nhã làm Chủ tọa. Giữ quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử sơ thẩm là 4 Kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo cáo trạng truy tố, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 2/9 đến ngày 2/12/2024, bị cáo Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ mà không có giấy phép với tổng số lượng hơn 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng .

Trong đó, Hoàn mua của Bà Béo tổng số hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng và mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá 999 tỷ đồng , hưởng lợi số tiền 100 triệu đồng. Bị cáo Phạm Tuấn Hải buôn lậu 449 kg vàng, trị giá hơn 999 tỷ đồng .

Các bị cáo Trần Thành Hiếu, Vàng Thị Phượng và 4 bị cáo khác đồng phạm với Trần Thị Hoàn buôn lậu vàng trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam, theo từng công đoạn là vận chuyển, giao nhận tiền, vàng. Trong đó, bị cáo Trần Thành Hiếu đồng phạm buôn lậu hơn 546 kg vàng, tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng . Các bị cáo liên quan đồng phạm buôn lậu hơn 521 kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỷ đồng .

Các bị cáo giữ vai trò đồng phạm hều hết đều là người thân hoặc nhân viên của Hoàn, làm công hưởng lương, không được hưởng lợi. Bị can Phượng đồng phạm buôn lậu hơn 97,3 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng và được hưởng lợi 24 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cáo trạng nêu rõ trong thời gian từ năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, bị cáo Trần Như My (Chủ tịch HĐQT) đã chỉ đạo bị can Phùng Thị Thuyết (Phó tổng giám đốc) và bị cáo Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam) kê khai không trung thực, để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam.

Từ đó làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế GTGT, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp… Hậu quả hành vi này gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng . Trong đó, hơn 2,3 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023; hơn 1,1 tỷ đồng thuế GTGT năm 2023 và hơn 1,5 tỷ đồng thuế GTGT 6 tháng đầu năm 2024.