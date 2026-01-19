Bắt ông trùm điều hành đường dây lô đề giao dịch 7 tỷ đồng/tháng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết triệt phá nhiều đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng.

Trước đó, ngày 11/1, đơn vị đã phối hợp Công an phường Đồng Thuận, phường Đồng Hới, Công an xã Trường Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt giữ đối tượng cầm đầu Lại Thế Thiết (SN 1979, trú tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị), đồng thời làm rõ nhiều đối tượng liên quan.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ các tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động đánh bạc, bước đầu xác định đường dây này có số tiền giao dịch hàng tháng trên 7 tỷ đồng .

Đối tượng cầm đầu đường dây lô đề giao dịch 7 tỷ đồng /tháng Lại Thế Thiết.

Trong một vụ án khác, vào ngày 10/1, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an các xã Lệ Ninh, Trường Ninh, Ninh Châu (tỉnh Quảng Trị) và Công an xã Khe Tre (TP Huế) đấu tranh triệt phá thành công chuyên án đánh bạc, dưới hình thức ghi số lô, số đề, do Nguyễn Bá Hưng (SN 1992, trú xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị) và Huỳnh Minh Quốc Pháp (SN 1995, trú xã Khe Tre, TP Huế) cầm đầu.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an đã triệu tập, làm rõ 5 đối tượng liên quan. Bước đầu xác định, từ tháng 12/2025 đến nay, số tiền giao dịch phục vụ hoạt động đánh bạc khoảng 2 tỷ đồng .

Các đối tượng trong đường dây lô đề liên tỉnh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật và tiếp tục mở rộng điều tra.