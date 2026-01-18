Bắt đối tượng truy nã toàn quốc theo diện đặc biệt

Một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị truy nã trên toàn quốc theo diện đặc biệt đã bị bắt giữ khi đang ẩn mình dưới vỏ bọc hành nghề chạy xe máy Grab.

Trước đó, vào lúc 15h30 ngày 18/1, tổ công tác do Thượng tá Khuông Thái Hồng, Trưởng Công an xã Cam Lâm trực tiếp chỉ huy cùng 5 cán bộ, chiến sĩ bất ngờ truy chặn, bắt giữ một người đàn ông mặc trang phục và đội mũ bảo hiểm Grab đang chờ khách phía trước quán cà phê Galaxy, bên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Bãi Giếng Trung, xã Cam Lâm.

Ngay sau khi bị bắt, đối tượng này đã thừa nhận mình là Nguyễn Trọng Bảo (SN 1980, trú tại thôn Tân Lập, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, nay là xã Anh Dũng, tỉnh Khánh Hòa).

Nguyễn Trọng Bảo tại thời điểm bị bắt giữ.

Đây là đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận khởi tố bị can từ ngày 9/9/2024 về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do bị can cố tình lẩn trốn khỏi địa phương, đến ngày 27/2/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận ra quyết định truy nã trên toàn quốc theo diện đặc biệt.

Khi thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an xã Cam Lâm tăng cường các biện pháp siết chặt công tác nắm tình hình ANTT ở cơ sở.

Quyết định truy nã Nguyễn Trọng Bảo.

Từ đó phát hiện một người đàn ông hành nghề chạy xe máy Grab có nhiều dấu hiệu bất thường, liên tục thay đổi nơi tạm trú tại các thôn trong xã Cam Lâm, nên tiến hành xác minh và đã xác định đó là Nguyễn Trọng Bảo đang trong hành trình lẩn trốn quyết định truy nã.

Trong chiều 18/1, Công an xã Cam Lâm chuyển giao đối tượng Nguyễn Trọng Bảo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết đối tượng này bị khởi tố theo quy định tại khoản 4, điều 174 BLHS, có khung hình phạt tù 12-20 năm hoặc chung thân.