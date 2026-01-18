Điều tra vụ người đàn ông tử vong tại kè biển ở Lâm Đồng

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ người đàn ông tử vong tại khu vực kè biển Hòa Phú.

Chiều 18/1, người dân địa phương phát hiện một người đàn ông đã tử vong tại khu vực kè biển Hòa Phú, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng và trình báo cơ quan chức năng.

Theo người dân, vào sáng cùng ngày, họ nhìn thấy nạn nhân nằm bất động trên nền bê tông kè biển. Khi tiến lại kiểm tra, người này đã tử vong, nên đã báo cho lực lượng chức năng.

Rất đông người dân đứng theo dõi vụ việc. Ảnh: DT.

Tại hiện trường, một chiếc xe máy được phát hiện gần vị trí nạn nhân. Khu vực xảy ra sự việc là đoạn kè biển, ít người qua lại.

Qua kiểm tra, bước đầu cơ quan chức xác định nạn nhân là ông T.N.S. (sinh năm 1966, ngụ thôn Song Thanh 2, xã Phan Rí Cửa).

Nhận tin báo, Công an xã Phan Rí Cửa cùng các đơn vị liên quan đã có mặt để vào cuộc điều tra, xác minh nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông này.