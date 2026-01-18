Nhóm đối tượng cầm hung khí rượt đuổi nhau tại quảng trường Nha Trang

Hai nhóm thanh niên cầm hung khí, rượt đuổi nhau tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khiến nhiều người dân và du khách hoảng sợ.

Ngày 18/1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 nhóm thanh niên sử dụng hung khí, bàn ghế rượt đuổi nhau trong đêm tại khu vực Quảng trường 2/4, phường Nha Trang.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào tối 17/1, một nhóm khoảng 6 thanh niên điều khiển 2 xe máy có dấu hiệu độ chế di chuyển đến khu vực gần chợ đêm để giải quyết mâu thuẫn. Trong nhóm này, một số đối tượng được phát hiện mang theo vật giống kiếm.

Nhóm thanh niên đuổi tấn công nhau trong đêm. Ảnh: Cắt từ clip.

Sau đó, một nhóm khác mang theo ghế nhựa rượt đuổi nhóm đối diện và ném vào xe máy, khiến khu vực trở nên hỗn loạn. Nhiều người dân và du khách hoảng sợ, tìm cách tránh xa hiện trường.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nha Trang đã triển khai lực lượng nắm tình hình, xác minh và truy tìm các đối tượng liên quan.