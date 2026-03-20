Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Thêm 4 thành viên trong băng nhóm giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp

  • Thứ sáu, 20/3/2026 16:03 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Liên quan vụ nhóm người nghi dàn cảnh cướp tài sản tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (TP Cần Thơ), ngày 20/3, Công an TP Cần Thơ cho biết đã có thêm 4 nghi phạm ra đầu thú, nâng tổng số đối tượng có liên quan trong vụ án lên 12 người.

Ngày 20/3, Công an TP Cần Thơ thông tin có thêm 4 nghi phạm ra đầu thú trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền xảy ra tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên (xã An Ninh, TP Cần Thơ).

Lê Hoàng Vũ, Dương Thị Mỹ Hằng.

Các nghi phạm gồm: Lê Hoàng Vũ (43 tuổi, ngụ xã Châu Phong, tỉnh An Giang); Hoàng Ngọc Sáng (24 tuổi), Hoàng Ngọc Huy (20 tuổi) và Dương Thị Mỹ Hằng (20 tuổi) cùng ngụ phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang.

Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự Lê Hoàng Vũ, Hoàng Ngọc Sáng và Hoàng Ngọc Huy để phục vụ công tác điều tra. Riêng Dương Thị Mỹ Hằng đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên được xem xét không tạm giữ hình sự.

Theo cơ quan công an, các nghi phạm này tham gia tạo tình huống chen lấn, xô đẩy, bao quanh người bị hại nhằm che chắn cho đồng bọn thực hiện hành vi giật, móc tài sản. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hoàng Ngọc Sáng và Hoàng Ngọc Huy.

Đến nay, lực lượng chức năng đã tạm giữ 12 nghi phạm liên quan vụ giật dây chuyền tại Công ty Tân Huê Viên. Trong đó, Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) được xác định là đối tượng cầm đầu.

Công an TP Cần Thơ cho biết sau khi công trình Liên Hoa Bảo Tháp khánh thành, lượng du khách đến tham quan tăng mạnh, nhất là vào dịp lễ và cuối tuần. Lợi dụng sự đông đúc, nhóm đối tượng đã tổ chức dàn cảnh móc túi, giật dây chuyền vàng và chiếm đoạt tài sản của du khách.

Huỳnh Thị Bích Thủy được xác định là đối tượng cầm đầu. Ảnh: CACT.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm này có hơn 20 người, cấu kết chặt chẽ và phân công vai trò cụ thể. Khi phát hiện du khách đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách có giá trị, các đối tượng lập tức vây quanh tạo cảnh hỗn loạn. Một người đứng phía sau nhanh chóng chiếm đoạt tài sản rồi chuyền tay cho đồng bọn tẩu tán.

Khi bị hại nghi ngờ hoặc phát hiện, tang vật đã được chuyển qua nhiều người trong nhóm, gây khó khăn cho việc truy xét và xử lý của cơ quan chức năng.

Công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

https://tienphong.vn/them-4-thanh-vien-trong-bang-nhom-giat-day-chuyen-tai-lien-hoa-bao-thap-lo-dien-post1828923.tpo

Nhật Huy/Tiền Phong

Liên Hoa Bảo Tháp nhóm giật dây chuyền Cty Tân Huê Viên DN Tân Huê Viên Chủ Tân Huê Viên Gđốc Tân Huê Viên Cần Thơ Liên Hoa Bảo Tháp nhóm giật dây chuyền Cty Tân Huê Viên DN Tân Huê Viên Chủ Tân Huê Viên Gđốc Tân Huê Viên

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý