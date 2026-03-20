Cựu giám đốc trung tâm đào tạo lái xe bị phạt 26 năm tù

Cấp khống 16.000 chứng chỉ đào tạo lái xe, 30 bị cáo trong vụ án bị TAND TP.HCM phạt tiền và tù, trong đó cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Hồ Văn Búp bị tuyên phạt 26 năm tù chung cho 2 tội danh.

Ngày 20/3, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND TP.HCM tuyên án vụ 16.000 học viên được cấp chứng chỉ trái quy định tại nhiều trung tâm đào tạo lái xe, xảy ra tại Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III và các đơn vị liên quan.

Các bị cáo tại phiên tòa.

HĐXX tuyên phạt ông Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT) 26 năm tù về các tội "Giả mạo trong công tác", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cấp phó của ông Búp là bị cáo Nguyễn Văn Dương bị tuyên phạt 25 năm tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Đưa hối lộ". 28 bị cáo còn lại từ phạt tiền 200 triệu đồng đến 21 năm tù, với các tội danh liên quan như giả mạo, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ.

Theo HĐXX, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy đủ cơ sở kết luận cả 30 bị cáo cùng phạm tội. Việc truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi như truy tố.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Hồ Văn Búp đã chỉ đạo mở hàng chục khóa đào tạo, hợp thức hóa hồ sơ, ký khống sổ sách, cấp chứng chỉ sai quy định cho hơn 3.800 học viên; chỉ đạo việc mua hóa đơn khống, thu lợi gần 13 tỷ đồng và đưa hối lộ 1 tỷ đồng cho 2 cán bộ thuộc đoàn kiểm tra thuế để bỏ qua sai phạm. Trong 1 tỷ đồng có 446 triệu đồng là tiền hối lộ để tránh bị xử phạt.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương (Phó giám đốc) là người đề xuất phương án không yêu cầu học viên học lý thuyết, thi hết môn theo quy định mà chỉ hợp thức hóa số buổi học và kết quả thi. Phương án này được giám đốc và các cấp dưới thống nhất thực hiện.

Ông Búp, ông Dương sau đó đã chỉ đạo nhân viên, giáo viên không tổ chức học tập trung mà phân công ký khống sổ sách, bài thi để hợp thức hồ sơ. Khi tổ chức thi tốt nghiệp, giáo viên được giao đưa bảng tổng hợp điểm để học viên ký khống. Một số học viên không dự thi vẫn được bổ sung chữ ký để hoàn thiện hồ sơ.

Tương tự sai phạm như Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT, các trung tâm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An, Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe và Trung tâm Đào tạo lái xe đã nâng tổng số học viên được cấp chứng chỉ trái phép lên hơn 16.000 người.

Cũng theo HĐXX, trong thời gian nghị án, HĐXX xem xét toàn diện các tình tiết tăng nặng trách nhiệm đối với một số bị cáo phạm tội có tổ chức. HĐXX cũng xem xét các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và giao nộp toàn bộ hoặc một phần tiền để khắc phục hậu quả. Một số bị cáo có đơn tự thú, có nhiều bằng khen giấy khen trong quá trình công tác.