Các đối tượng bán thiên thạch giả 11 tỷ khai gì tại cơ quan Công an?

Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng lừa bán "thiên thạch" giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng của một nạn nhân tại Hà Nội bằng thủ đoạn tinh vi, dàn dựng giao dịch tâm linh.

Ngày 20/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 11 tỷ đồng thông qua việc mua bán "thiên thạch" giả.

Trước đó, ngày 3/3, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của bà D.T (trú tại TP Hà Nội) về việc bị một nhóm đối tượng lừa mua "thiên thạch" giả với giá cao.

Quá trình thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định 4 đối tượng liên quan gồm: Man Thăng Long (SN 1976, trú tại Hưng Yên), Tô Minh Quảng (SN 1976, trú tại Đà Nẵng), Vương Cường (SN 1976, trú tại Hà Nội) và Mai Văn Cường (SN 1983, trú tại Tuyên Quang). Các đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ gần 1,6 tỷ đồng tiền mặt, 2 ôtô trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng cùng nhiều điện thoại và tang vật liên quan đến hành vi phạm tội.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận vào cuối năm 2025, Man Thăng Long nhận thấy trên mạng xã hội xuất hiện nhiều người có nhu cầu mua "thiên thạch" với giá cao do tin vào yếu tố tâm linh. Từ đó, đối tượng nảy sinh ý định làm giả "thiên thạch" để lừa bán kiếm tiền.

Sau khi tạo được "thiên thạch" giả, Long đã câu kết với các đối tượng còn lại để tìm kiếm khách hàng. Nhóm này nhắm đến những người có điều kiện kinh tế và tin vào các giá trị thần bí. Khi tiếp cận được nạn nhân, chúng dàn dựng kịch bản tinh vi, yêu cầu giao dịch tại địa điểm do chúng chỉ định và thực hiện các nghi thức "cúng lễ" nhằm tạo lòng tin.

Sau khi giao dịch thành công, "thiên thạch" được niêm phong trong két sắt và người mua không được tự ý mở. Nếu muốn kiểm tra, phải mời chính các đối tượng đến "làm lễ". Lợi dụng điều này, nhóm đối tượng liên tục trì hoãn khi nạn nhân yêu cầu kiểm tra, qua đó che giấu hành vi lừa đảo.

Bằng thủ đoạn trên, trong tháng 5/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt 11 tỷ đồng của gia đình bà D.T. Đến đầu tháng 3/2026, nghi ngờ bị lừa, nạn nhân đã trình báo cơ quan Công an.