Thêm một đối tượng trong vụ dàn cảnh lừa bán thiên thạch ra đầu thú

Liên quan đến vụ dàn cảnh mua bán đá thiên thạch, cướp 1,5 tỷ xảy ra tại khu phố Vĩnh Phú, phường Tuy Hòa, ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã vận động, tiếp nhận thêm một đối tượng lẩn trốn ở nước ngoài về nước đầu thú.

Đó là Phạm Hoài Thưng (SN 1995 trú tổ 5, khu phố Tân Phát, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cùng đồng bọn cướp 1,5 tỷ đồng của nạn nhân, Thưng được chia tiền và vượt biên sang Campuchia.

Trong thời gian lẩn trốn, ẩn náu tại các trung tâm lừa đảo online, Thưng thường xuyên nghe ngóng tình tình, vụ việc tại quê nhà và biết mình đang bị các trinh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk truy lùng gắt gao, đến tận nơi cư trú để vận động đầu thú.

Đối tượng Phạm Hoài Thưng tại thời điểm đến cơ quan Công an đầu thú.

Biết không thể thoát tội, Phạm Hoài Thưng đã về nước và đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú để mong được pháp luật khoan hồng.

Như vậy, trong vụ án dàn cảnh mua bán đá thiên thạch, cướp 1,5 tỷ đồng của nạn nhân, đến nay đã có 5 đối tượng liên quan bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi 2 đối tượng còn lại, gồm: Phan Văn Tân (SN 1987, trú ấp ngã Cạy, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) và Trần Hoài Thanh (SN 1994, trú tổ số 4, ấp Định Nhơn, xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long) nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk (số 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) gặp Điều tra viên Nguyễn Ngọc Lân hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất để trình diện.

Ai biết thông tin các đối tượng trên, đề nghị cung cấp hoặc báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk. Trường hợp bao che, chứa chấp sẽ bị xử lý nghiêm.