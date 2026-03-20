Điều tra nguyên nhân người đàn ông rơi từ tầng 17 chung cư ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 20/3/2026 15:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trưa 20/3, Công an phường Phú Thạnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong tại chung cư Phú Thạnh (đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, nhiều cư dân tại lốc C nghe tiếng động mạnh phát ra từ khu vực sân chung. Khi chạy ra kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên mặt đất và đã tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Qua trích xuất camera và xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới, sinh năm 1987, cư trú tại lốc A của chung cư. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, người này di chuyển sang lốc C, lên khu vực tầng 17 rồi rơi xuống đất.

Đến hơn 12h cùng ngày, hiện trường vẫn được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

https://tienphong.vn/dieu-tra-nguyen-nhan-nguoi-dan-ong-roi-tu-tang-17-chung-cu-o-tphcm-post1828915.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

Rơi từ tầng 17 chung cư ở TP.HCM TP.HCM Rơi từ tầng 17 chung cư ở TP.HCM

