Lập 14 doanh nghiệp 'ma' để mua bán hóa đơn trái phép hàng trăm tỷ

Một đối tượng đăng ký thành lập 14 doanh nghiệp nhưng không hoạt động, mà chỉ dùng pháp nhân để cùng các đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn, thu lợi bất chính.

Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh "Mua bán trái phép hóa đơn", theo quy định tại điều 203 BLHS đối với Phạm Ngọc Tuấn (SN 1985, trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Cùng bị khởi tố về tội danh nêu trên trong vụ án này còn có 5 bị can khác, gồm Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 1993), Phạm Uyên Chi (SN 1970, cùng trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); Chế Thị Thu Trang (SN 1974), Lữ Tuấn Khôi (SN 1987, cùng trú tại xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Văn Bình (SN 1975, trú tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Bình.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trong 3 năm (2022-2024), Phạm Ngọc Tuấn mưu tính thành lập và tổ chức điều hành 14 doanh nghiệp nhưng không tổ chức hoạt động sản xuất kin doanh, mà chỉ mượn tư cách pháp nhân để xuất, bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều tổ chức, cá nhân.

Với sự tiếp tay của các đối tượng Trâm, Chi, Trang, Khôi và Bình, trong thời gian nêu trên, Tuấn cùng các đồng phạm đã xuất bán 1.153 hóa đơn với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là 131,3 tỷ đồng , trong đó có hơn 120 tỷ đồng trước thuế và hơn 11 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng.

Các đối tượng trong nhóm giúp sức cho Tuấn thực hiện hành vi phạm tội bằng cách khai thác đối tác cần có hóa đơn, thực hiện giao dịch và làm các thủ tục có liên quan đến việc xuất hóa đơn, chuyển giao cho bên mua để thu lợi bất chính.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, trong số 6 bị can nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa thực thi lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Bình, đối tượng đang chấp hành án treo 15 tháng về tội danh "Mua bán trái phép hóa đơn" trong một vụ án khác, nhưng vẫn tiếp tục tái phạm. 5 bị can còn lại đều bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.