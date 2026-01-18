Truy tố cựu GĐ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ TP.HCM

VKSND TP.HCM ban hành cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Kim Tước (cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ TP.HCM) cùng 5 đồng phạm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị can bị VKSND TP.HCM truy tố gồm: Huỳnh Kim Tước, Lê Huy Sơn (cựu Phó trưởng phòng hành chính tổng hợp), Lê Bảo Ngọc (cựu Phó trưởng phòng hành chính tổng hợp), Lê Thị Phương (kế toán), Đỗ Đình Ngọc Bích (thủ quỹ) và Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (nhân viên hành chính).

Theo cáo trạng của VKS, Trung tâm UDTBKH&CN là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP.HCM, có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ...

Trung tâm UDTBKH&CN, nơi xảy ra vụ việc dưới thời bị can Huỳnh Kim Tước làm giám đốc.

Trung tâm này được giao quản lý nhiều khu đất như: số 237 Điện Biên Phủ, quận 3 (cũ), 176/9A Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận (cũ) và các lô đất tại Khu công nghệ cao TP Thủ Đức (cũ). Với nhiệm vụ hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, trung tâm đã hình thành Không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Sihub).

Lợi dụng chức vụ được giao, từ tháng 4/2021 đến 12/2022, ông Huỳnh Kim Tước đã chỉ đạo cấp dưới ký kết nhiều hợp đồng hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp nhưng thực chất là cho… thuê mặt bằng, thu tiền, nhưng không báo cáo hay xin ý kiến của Cơ quan chủ quản (Sở KH&CN) cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định về sử dụng tài sản công.

Để che giấu dòng tiền, Giám đốc Huỳnh Công Tước chỉ đạo cấp dưới không hạch toán tiền thuê vào sổ sách kế toán để kê khai thuế. Thay vào đó, tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân của các nhân viên, sau đó chuyển ra quỹ ngoài.

Kết quả điều tra xác định có ít nhất 18 bản hợp đồng và phụ lục đã được ký kết với hàng loạt công ty như Công ty Jyglobal, IM Group, Next Vision, Saigon Nanomat... với giá thuê từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Tổng số tiền thu được từ việc cho thuê mặt bằng này là 2,4 tỷ đồng .

Toàn bộ số tiền trên không được dùng cho hoạt động chuyên môn mà được sử dụng để chi thanh toán phụ cấp, tiếp khách, đi lại và các chi phí khác. Đặc biệt, cáo trạng xác định Huỳnh Kim Tước đã sử dụng nguồn tiền từ quỹ trái phép này để thanh toán nợ thẻ tín dụng cho cá nhân mình. Hành vi của các bị can đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước và gây thất thoát tài sản công.