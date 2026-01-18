319 súng quân dụng được ngụy trang vỏ bọc linh kiện thông tắc bồn cầu

Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 319 khẩu súng quân dụng được ngụy trang dưới dạng linh kiện sản phẩm "thông tắc bồn cầu".

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện chính trị quan trọng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 6/1, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp Hải quan và Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh kiểm tra kho hàng số 43, đường Trục Chính, thôn Khu 2, xã Hoàng Văn Thụ.

Dương Ích Phong cùng tang vật thu giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 319 khẩu súng quân dụng được ngụy trang dưới dạng linh kiện sản phẩm "thông tắc bồn cầu". Theo cơ quan chức năng, các linh kiện khi lắp ráp hoàn chỉnh có khả năng sát thương và hình dáng tương tự súng quân dụng.

Kết luận giám định xác định toàn bộ 319 khẩu là vũ khí quân dụng.

Quá trình điều tra, công an xác định chủ kho là Dương Ích Phong (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc). Phong thuê người đứng tên đăng ký hộ kinh doanh và quản lý hàng hóa tại kho. Toàn bộ số linh kiện súng được nhập từ nước ngoài vào Việt Nam dưới dạng bộ sản phẩm "thông tắc bồn cầu".

Bước đầu, Phong khai đã bán được khoảng 100 bộ cho 2 người.

Tang vật thu giữ của đối tượng Dương Ích Phong. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Căn cứ tài liệu điều tra và kết quả giám định, ngày 9/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Ích Phong về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan điều tra tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng mở rộng vụ án, làm rõ đường đi của số vũ khí và xử lý nghiêm các đối tượng.