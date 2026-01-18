Cựu Chủ tịch Tổng Công ty Ximăng Việt Nam cùng 13 đồng phạm ra hầu tòa

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định ngày 26/1, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Ximăng Việt Nam (Vicem).

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định ngày 26/1 tới mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổng Công ty Ximăng Việt Nam (Vicem).

Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem Lê Văn Chung cùng 13 đồng phạm ra hầu tòa trong vụ án này. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 1 tuần.

Hội đồng xét xử gồm 3 người: 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thủy làm chủ tọa phiên tòa. Hai kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và 3 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (biệt phái về Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+.

Trong vụ án này, Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem Lê Văn Chung cùng 6 bị cáo: Tạ Quang Bửu (cựu thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó tổng giám đốc Vicem), Trần Bình Trọng và Nguyễn Lâm Cường (cùng là cựu Phó tổng giám đốc Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam), Đoàn Thị Mai Lan (cựu Chủ nhiệm Bộ môn kinh tế dự toán của Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam), Nguyễn Bích Thủy và Trịnh Công Loan (cùng là cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo quy định tại Điều 219, khoản 3 Bộ luật Hình sự.

Bốn bị cáo: Nguyễn Thành Tâm (Phó Trưởng phòng Kế hoạch Ban Quản lý dự án Vicem), Đỗ Đình Thu (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ECON), Nguyễn Thị Tuyết (Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ECON), Nguyễn Thị Kim Dung (cựu Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật - Kế hoạch Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ECON, nay là chuyên viên Phòng Quản lý chi phí hợp đồng Công ty Fecon) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 222, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

3 bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc Vicem), Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng thẩm định dự án Vicem), Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Vicem) bị truy tố về cả 2 tội danh: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án "Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem" tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội), Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng các bị cáo khác đã thực hiện các hành vi sai phạm trong việc cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án không chính xác để lập, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án lớn hơn mức đã được chứng nhận đầu tư.

Trong đó, các bị cáo đã cố ý không thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 26/12/2011 của Chính phủ; lập dự án đầu tư không đúng thực tế, dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai do không có hiệu quả.

Cụ thể, dự án khởi công ngày 6/5/2011, đến ngày 9/8/2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công, tổng chi phí đã đầu tư là 1.245 tỷ đồng .

Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng .

Ngoài ra, quá trình thực hiện gói thầu số 19 "Thi công tường vây và cọc khoan nhồi" của dự án, với động cơ hưởng lợi cá nhân, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long đã câu kết, thông đồng với Đỗ Đình Thu thỏa thuận trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho Vicem để được thi công gói thầu.

Trên cơ sở đó, Nguyễn Ngọc Anh, Dư Ngọc Long đã chỉ đạo Nguyễn Thành Tâm chuyển tài liệu của hồ sơ mời thầu cho ECON làm hồ sơ dự thầu; Nguyễn Thị Tuyết và Nguyễn Thị Kim Dung tiếp nhận tài liệu của Công ty Vicem để lập khống hồ sơ dự thầu về năng lực tài chính, nhân lực thi công dự án... đảm bảo sát với hồ sơ mời thầu để được trúng thầu.

Do đã biết chủ trương của Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long về việc chọn Công ty ECON làm nhà thầu thi công nên khi chấm thầu, thẩm định kết quả chấm thầu, Nguyễn Thành Tâm (Tổ trưởng) và Hoàng Ngọc Hiếu (Trưởng Phòng Thẩm định dự án Vicem) đã đánh giá và thẩm định cho Công ty ECON đủ điều kiện trúng thầu.

Quá trình thực hiện gói thầu, sau mỗi lần Vicem thanh toán, Đỗ Đình Thu đã chuyển lại cho Dư Ngọc Long tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng theo thỏa thuận. Hành vi nêu trên của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 15 tỷ đồng .