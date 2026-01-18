Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng

Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Trước đó, sau một thời gian trinh sát nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động phạm tội "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá trên một web đánh bạc trực tuyến.

Sau đó, đơn vị báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, xác lập chuyên án đấu tranh và phối hợp với Cục nghiệp vụ, Bộ Công an tiến hành nhiều biện pháp điều tra, xác minh, thu thập tài liệu về đường dây đánh bạc này.

Điều tra viên lấy lời khai đối tượng Nguyễn Hải Chiều.

Tài liệu điều tra cho thấy các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này thường trú tại tỉnh Nam Định (cũ) và tỉnh Ninh Bình (cũ), đều là những đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, nhiều thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội. Các đối tượng có sự phân công vai trò, nhiệm vụ, không biết hết về nhau, sử dụng mạng Internet và các ứng dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng cầm đầu (tổng đại lý) là Nguyễn Huy Việt (Việt Bài, SN 1993, trú tại 137 Phùng Khắc Khoan, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình) là đối tượng côn đồ nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự.

4 đối tượng quản lý tài khoản cấp đại lý là: Nguyễn Hải Chiều (SN 1994, có 3 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy); Nguyễn Văn Ánh (SN 1996, có 1 tiền án về tội "Gây rối trật tự công cộng"); Đặng Hiệu Anh (SN 1998, có 1 tiền án về tội "Gá bạc"), 3 đối tượng này cùng trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và Trịnh Văn Thành (Thành Đề, SN 1972, trú tại 142 đường 19-5, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Nguyễn Huy Việt quản lý tài khoản tổng đại lý đã chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp đại lý rồi giao cho Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành chia cắt làm nhiều tài khoản đánh bạc cho các "con bạc" trong và ngoài tỉnh Ninh Bình tham gia cá độ các trận bóng đá nhằm thu lợi bất chính. Nguyễn Huy Việt cung cấp các tài khoản đánh bạc cho nhiều đối tượng tham gia đánh bạc.

Ngày 5/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, tiến hành bắt giữ các đối tượng Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành. Đối tượng Nguyễn Huy Việt đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, các đối tượng lì lợm, ngoan cố không nhận tội nhưng bằng kinh nghiệm điều tra khám phá án dày dặn của các điều tra viên cùng với những tài liệu, chứng cứ chặt chẽ, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng về hành vi "Đánh bạc": Đinh Văn Đạt (SN 1991), Trần Văn An (SN 1989, có 1 tiền án về tội "Giết người"), cùng trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và Nguyễn Thế Trung (SN 1989, trú tại 142 Quang Trung, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Kết quả điều tra bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự xác định các đối tượng đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trong toàn quốc tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch đánh bạc lên tới 1.200 tỷ đồng .

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Việt, Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành về hành vi "Tổ chức đánh bạc", quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Đạt, Trần Văn Anh, Nguyễn Thế Trung về hành vi "Đánh bạc". Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.