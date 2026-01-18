Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khởi tố giám đốc có hành vi tổ chức khai thác cát trái phép

  • Chủ nhật, 18/1/2026 07:39 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Bộ Công an triệt phá một đường dây tổ chức khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", đồng thời thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép.

Theo cơ quan chức năng, hoạt động khai thác cát trái phép trên do Nguyễn Việt Hùng (SN 1952), trú tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Hương Giang (trụ sở tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) trực tiếp điều hành, chỉ đạo.

Khoi to giam doc, Khai thac cat, Trai phep, HTX Huong Giang, Chu HTX Huong Giang anh 1

Điểm tập kết cát.

Nguyễn Việt Hùng giao cho Trần Thị Nguyệt (sinh năm 1971) và con trai là Trương Thành Trung (sinh năm 1988), cùng trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, quản lý và tổ chức hoạt động khai thác.

Các đối tượng đã sử dụng 4 tàu để khai thác cát thường xuyên, tập kết tại 3 bãi khác nhau, sau đó vận chuyển tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Lào Cai và một số địa phương lân cận bằng cả đường bộ và đường thủy. Toàn bộ các vị trí khai thác đều nằm ngoài tọa độ được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã khai thác và đưa ra thị trường hàng trăm nghìn mét khối cát, vượt khoảng 20 lần công suất khai thác được cấp phép, gây thất thoát nghiêm trọng tài nguyên khoáng sản, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Việt Hùng, Trần Thị Nguyệt và Trương Thành Trung về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Cơ quan chức năng thu giữ 4 tàu khai thác cát cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc phân công, điều hành, vận chuyển và tiêu thụ cát trái phép.

Hiện vụ án được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

https://anninhthudo.vn/khoi-to-giam-doc-co-hanh-vi-to-chuc-khai-thac-cat-trai-phep-tren-song-hong-post635621.antd

A.N/An ninh thủ đô

  • Lào Cai

    Lào Cai
    • Diện tích: 6.364,0 km²
    • Dân số: 684.300 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Miền Bắc
    • Mã điện thoại: 214
    • Biển số xe: 24

