Mua bán tài khoản ngân hàng trái phép, tiếp tay 'rửa' hàng nghìn tỷ

Phòng CSKT Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây tội phạm "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng" có liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Thời gian qua, tình hình các ổ nhóm tội phạm ở Campuchia sử dụng các tài khoản ngân hàng "ảo" không chính chủ để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người bị hại vẫn còn tiếp diễn dù các cơ quan chức năng trên cả nước vào cuộc đấu tranh quyết liệt.

Tiền lừa đảo được các đối tượng chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng "ảo" khác nhau, gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác điều tra, truy bắt thủ phạm. Thậm chí, với quy định bắt buộc phải xác nhận sinh trắc học của Ngân hàng Nhà nước, các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử và các ứng dụng bẻ khóa để đánh lừa hệ thông xác nhận.

Thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an Đà Nẵng, về việc mở đợt cao điểm, ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố đã xác lập chuyên án, quyết tâm triệt xóa tận gốc tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản, tiếp tay cho tội phạm lừa đảo.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng.

Đến ngày 16/1, đơn vị quyết định phá án, bắt giữ 35 đối tượng về các tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Phan Văn Huy, Phan Văn Anh Tiến, Huỳnh Hoàng Liêm, Lê Thị Anh Thi, Hồ Thị Ni Ni, Phạm Anh Thi, Trần Văn Đoàn, Trần Thị Thương, Nguyễn Nhật Huy, Phan Thị Như Ý, Huỳnh Thị Vân, Phan Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng, Trần Võ Anh Giang, Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Hoàng Min, Trần Thanh Tự, Trần Thị Bích Liên, Nguyễn Quốc Thông, Tiêu Đình Hòa, Đỗ Nguyễn Hoài Ngọc, Hoàng Phạm Ngọc Hà, Huỳnh Thị Châu Nga, Lê Văn Tuấn Hưng, Nguyễn Ngọc Hoàng Thịnh, Nguyễn Thanh Tài, Huỳnh Văn Phước, Huỳnh Văn Huy, Bùi Ngọc Minh Vương, Trần Hữu Sơn Tây, Đinh Văn Minh, Chế Thị Thu Hường (cùng trú tại Đà Nẵng), Dương Văn Thắng (trú tại Đắk Lắk), Nguyễn Văn Khánh (trú tại Gia Lai).

Điều tra dòng tiền chảy qua tài khoản ngân hàng của các đối tượng nằm trong đường dây này, Cơ quan điều tra phát hiện hàng trăm tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng, tần suất giao dịch liên tục cả ngày lẫn đêm, giao dịch không ghi rõ nội dung, nhưng nhiều ngân hàng đã không thực hiện cảnh báo rủi ro, thậm chí không phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng yêu cầu các cá nhân chấm dứt ngay các hành vi bán, cho thuê, cho mượn tài khoản vì đây là hành vi tiếp tay cho tội phạm lừa đảo. Đối với những người đã trót bán, cho thuê, cho mượn tài khoản sớm ra trình diện, làm việc để được hướng dẫn giải quyết.