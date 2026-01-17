Phá đường dây đầu tư tiền ảo giả danh Nasdaq, chiếm đoạt 14 tỷ đồng

Nhiều người bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 người để điều tra hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Nhóm này gồm: Nguyễn Văn Chung (SN 1994), Nguyễn Đức Long (SN 2000), Ong Khắc Minh (SN 2000), Cao Bá Nam Việt (SN 1991), Vũ Trí Huy (SN 1995), Nguyễn Anh Đô (SN 1999), cùng trú tỉnh Bắc Ninh; Tạ Văn Bá (SN 1989, trú phường Đức Thịnh, trú tỉnh Bắc Giang).

Nhóm người bị khởi tố. Ảnh: C.A.

Trước đó, ngày 12/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận, xác minh nguồn tin tội phạm theo đơn tố giác của bà P.T.T. (SN 1990, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) cùng một số bị hại khác, phản ánh việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phân công tổ công tác gồm nhiều điều tra viên có kinh nghiệm khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố tổ chức truy xét, làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia, móc nối với đối tượng người Trung Quốc tên A Long, tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu Kim Sa 3, Bavet (Campuchia).

Chung tuyển dụng nhiều người Việt Nam, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, sử dụng các website giả mạo Nasdaq, lập nhóm Telegram với hàng chục tài khoản ảo "acc quẫy", dựng kịch bản "báo lãi", giả danh chuyên gia đầu tư để dẫn dụ bị hại nạp tiền.

Sau khi chiếm đoạt, nhóm này tổ chức luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng, quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Với thủ đoạn nêu trên, bước đầu Cơ quan CSĐT xác định các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền ước tính ban đầu khoảng 14 tỷ đồng .

Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan, gồm: 1 USB chứa kịch bản lừa đảo; nhiều điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay; hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt; hàng trăm tờ ngoại tệ; hàng chục vòng kim loại màu vàng; 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.