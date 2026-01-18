Bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Đầu tháng 1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận tố giác về tội phạm của một số công dân trên địa bàn xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, phản ánh việc tại địa bàn xuất hiện một số đối tượng có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc liên tỉnh, hoạt động chủ yếu tại địa bàn tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ và thành phố Hải Phòng, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng Internet và các ứng dụng mạng xã hội để tổ chức hoạt động phạm tội.

Các đối tượng trong vụ án.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đề xuất xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá.

Sau thời gian điều tra, xác minh, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 8/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai lực lượng đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp đối với 13 đối tượng có hộ khẩu tại tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ và thành phố Hải Phòng về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Tang vật thu giữ gồm 163 triệu đồng, 13 điện thoại di động và nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây đánh bạc do Trần Thị Lý (SN 1968, trú tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và Vũ Thị Bích Thảo (SN 1978, trú tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cầm đầu.

Theo đó, Trần Thị Lý không có việc làm ổn định, nhằm có thêm thu nhập đã tổ chức bán số lô, số đề. Lý tạo tài khoản Viber để giao dịch mua bán số lô, số đề với các thư ký và người chơi. Đối tượng Vũ Thị Bích Thảo đóng vai trò trung gian, kết nối với các thư ký trên địa bàn xã Yên Mỹ và tại các tỉnh Phú Thọ, TP Hải Phòng. Thảo nhận bảng lô, đề từ các thư ký tuyến dưới, giữ lại một phần tiền hưởng lợi, phần còn lại chuyển cho Trần Thị Lý.

Căn cứ kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày, Lý và Thảo thực hiện việc thanh toán tiền thắng, thua cho các thư ký và người chơi. Quá trình điều tra xác định, Trần Thị Lý nhận bảng lô, đề của 5 thư ký, Vũ Thị Bích Thảo nhận bảng lô, đề của 6 thư ký, với số tiền giao dịch trung bình mỗi ngày từ khoảng 200 đến 300 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.