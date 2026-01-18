Bắt nhóm đối tượng mua bán ma túy tổng hợp

Trong quá trình tuần tra trên đường Bưởi, Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều lọ ma túy dạng lỏng, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Khoảng 18h ngày 18/1, Tổ công tác của Công an phường Ngọc Hà làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Bưởi phát hiện Nguyễn Tuấn Phong (SN 2007; trú tại: phường Đống Đa, TP Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn.

Nhóm đối tượng trong vụ việc.

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, thu giữ bên trong túi áo khoác đối tượng đang mặc có 2 lọ nhựa chứa chất lỏng. Qua đấu tranh, Phong khai nhận đã cùng Nguyễn Khánh An (SN 2007; trú tại: phường Thanh Xuân, TP Hà Nội), Nguyễn Gia Huy (SN 2008; trú tại: phường Đống Đa, TP Hà Nội) bán ma túy cho khách.

Cơ quan Công an đã thu giữ 9 lọ nhựa đựng chất lỏng có ma túy loại MDMB-INACA và MDMB-4en- PINACA.

Hiện Công an phường Ngọc Hà củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.