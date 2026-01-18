Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nguyên nhân TikToker Phú Tử bị khởi tố

  • Chủ nhật, 18/1/2026 09:32 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Vũ Hoàng Phú, người nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok với tên Phú Tử, bị khởi tố để điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Tối 17/1, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Hoàng Phú (26 tuổi, quê Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo thông tin từ cơ quan công an, Phú là tu sĩ Phật giáo với pháp danh Thích Minh Vương. Ngoài ra, Phú là chủ tài khoản mạng xã hội TikTok tên Phú Tử khoảng 1,2 triệu người theo dõi.

TikToker Phu Tu anh 1

Công an tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Hoàng Phú. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Là cá nhân có sức ảnh hưởng lớn trên không gian mạng, nhưng do nhận thức pháp luật còn hạn chế, Phú đã có những hành vi thiếu kiểm soát.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, Phú được giải thích đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của bản thân, lý do bị khởi tố cũng như các quy định pháp luật có liên quan.

Từ đó, Phú đã khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và nhận thức được những hậu quả mà hành vi của mình đã gây ra đối với xã hội.

Cũng theo cơ quan công an, trước đó tại TAND tỉnh Đồng Nai, Phú sử dụng khung ảnh lao vào đánh bị cáo Lưu Quang Trung trong lúc lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đang áp giải bị cáo này rời khỏi phòng xét xử.

Vụ việc xảy ra khiến cho phiên tòa bị náo loạn, gây cản trở hoạt động và sự tôn nghiêm của tòa án, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hương Chi/Tiền Phong

  • TikTok

    TikTok

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

Đọc tiếp

