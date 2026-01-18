Triệu tập làm việc người phụ nữ cầm loa hô hào đua xe tại hầm Kim Liên

Công an phường Kim Liên (Hà Nội) cho biết đã triệu tập người phụ nữ có hành vi cầm loa hô hào đua xe ở khu vực hầm Kim Liên lên làm việc. Đó là bà N.T.H.T (SN 1959) trú tại phường Ngọc Hà, TP Hà Nội.

Trước đó, sáng 17/1, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc áo dài đỏ, đội nón, tay cầm loa, đứng trên yên xe máy rồi hô hào nhiều người tham gia giao thông phía sau cùng đua xe.

Tại cơ quan Công an, bà T cho biết khoảng 22h30 ngày 16/1, bà đi xem bóng đá trận tứ kết U23 Việt Nam - U23 UAE tại quán cà phê ở phường Thanh Xuân, TP Hà Nội. Đến khoảng 1h30 ngày 17/1, sau khi đội U23 Việt Nam chiến thắng, bà lên xe một người đàn ông tên Th, cùng mọi người trong quán "đi bão" diễu hành qua các phố phường Hà Nội cổ vũ cho chiến thắng của đội tuyển.

Công an phường Kim Liên phối hợp Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm việc với bà N.T.H.T vào sáng 18/1.

Hơn 3h cùng ngày, khi đi đến đoạn hầm Kim Liên (hướng đi Xã Đàn) thì đoàn xe bị tắc, bà T đã trèo lên dải phân cách giữa hầm, tay cầm loa kêu gọi mọi người dẹp đường cho xe cứu thương đi qua. Sau khi đường thông, đoàn tiếp tục di chuyển đến ngã tư Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch rồi vòng lại đi xuống hầm Kim Liên (theo hướng Đại Cồ Việt).

Khi đến đoạn gần giữa hầm Kim Liên thì đường tiếp tục bị tắc, bà T đứng lên yên phía sau xe, quay người lại tay cầm loa, liên tục nói kích động mọi người với nội dung "Đua xe nhé, Công an đi ngủ hết rồi, tý đi đua nhá..." và được những người xung quanh hò reo, cổ vũ...

Qua làm việc, bà T nhận thấy hành vi của mình là sai, trái pháp luật và xin thành khẩn khai báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Hiện, Công an phường Kim Liên phối hợp Phòng CSGT Công an TP Hà Nội củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.