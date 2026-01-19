Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt đối tượng cướp tài sản sau khi mua dâm

  • Thứ hai, 19/1/2026 06:17 (GMT+7)
Lợi dụng lúc nạn nhân mở cửa hỏi mật khẩu wifi để chuyển tiền, Nguyễn Văn Vũ đã dùng khăn siết cổ người phụ nữ đến bất động rồi cướp tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Vũ (SN 2003, ngụ xã Phong Hòa, Đồng Tháp) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai ngày 13/1, sau khi sử dụng ma túy, Vũ điều môtô đi kiếm người để mua dâm. Khi đến đoạn đường Quốc lộ 80, thuộc xã Tân Dương, Vũ gặp 1 phụ nữ 37 tuổi, 2 người thỏa thuận giá cả và cùng đến thuê phòng tại nhà nghỉ trên địa bàn xã.

Bat doi tuong, Cuop tai san, Sau khi mua dam  anh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Vũ. Ảnh: CAĐT.

Sau khi thực hiện hành vi mua - bán dâm, lợi dụng lúc người phụ nữ mở cửa để Vũ đi hỏi mật khẩu wifi chuyển tiền, bất ngờ Vũ dùng khăn siết cổ người phụ nữ từ phía sau.

Mặc cho người phụ nữ van xin, Vũ vẫn tiếp tục siết cổ cho đến khi người phụ nữ nằm bất động, Vũ lấy điện thoại và 500.000 đồng của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, người phụ nữ tỉnh dậy, báo lễ tân và cùng những người xung quanh truy đuổi, bắt giữ Vũ, bàn giao cho cơ quan Công an.

Qua test nhanh, Vũ dương tính với chất ma túy.

Chúc Trí - Phước Thanh/Tiền Phong

