Lực lượng an ninh cơ sở truy đuổi trộm như phim hành động

Phát hiện trộm chó đi trên chiếc ôtô, lực lượng an ninh cơ sở ở TP.HCM lập tức đuổi theo. Ôtô sau đó quay đầu, cán qua xe máy của lực lượng truy đuổi rồi tăng tốc bỏ chạy mất hút.

Tối 18/1, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh xe máy truy đuổi ôtô trên đường như phim hành động. Hình ảnh cho thấy, khi bị đuổi kịp, ôtô lập tức quay đầu, cán qua xe máy của lực lượng truy đuổi rồi tăng tốc bỏ chạy theo hướng ngược lại.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào tối 17/1, trên đường ĐT.741 đoạn qua địa bàn xã Phú Giáo, TPHCM.

Tới ngã ba có đèn tín hiệu và đang có vụ tai nạn, chiếc ôtô dừng lại rồi quay đầu chạy ngược chiều để tránh lực lượng truy đuổi.

Thời điểm trên, khi lực lượng an ninh cơ sở đang trên đường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thì phát hiện có chiếc ôtô 7 chỗ nghi trộm chó nên đến kiểm tra. Lúc này, ôtô bất ngờ bỏ chạy.

Lực lượng chức năng dùng xe máy truy đuổi chặng đường dài trên tuyến ĐT.741, khi tới đoạn ngã ba, thì ôtô dừng lại vì thấy lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường một vụ tai nạn giao thông.

Lúc này, ôtô quay đầu, cán qua xe máy của lực lượng truy đuổi rồi bỏ chạy theo chiều ngược lại.

Cơ quan chức năng đang truy tìm người và phương tiện liên quan để điều tra làm rõ.

Hương Chi/Tiền Phong

