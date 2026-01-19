Thu giữ 1 tấn chân lợn bốc mùi tuồn lậu vào Việt Nam

Lực lượng chức năng thu giữ 1.000 kg chân lợn đông lạnh đã rã đông, có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối và không có bất kỳ chứng từ hợp pháp nào chuẩn bị tuồn vào thị trường Việt Nam.

Cục Hải quan cho biết triển khai quyết liệt Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, lực lượng Hải quan đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vận chuyển thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc vào nội địa.

Số chân lợn không nguồn gốc bị bắt giữ.

Trong đó, vào hồi 9h15 ngày 9/1/2026, tại khu vực bụi cây dưới chân cầu Khuân Tảy, thuộc khu vực Mốc 1239, Hải quan cửa khẩu Chi Ma thuộc Chi cục Hải quan khu vực VI đã chủ trì phát hiện đối tượng đang vác hàng hóa trái phép qua biên giới.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1.000 kg chân lợn đông lạnh, được đóng trong 50 bao (mỗi bao nặng 20 kg). Toàn bộ số hàng đã rã đông, có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối và không có bất kỳ chứng từ hợp pháp nào.

Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý hàng hóa nhập khẩu, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng nếu bị tuồn ra thị trường tiêu thụ. Hiện Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật và xử lý theo quy định của pháp luật.

Toàn bộ số chân lợn đã rã đông, bốc mùi.

Trước đó, ngày 8/1/2026, tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm Quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai thuộc Chi cục Hải quan khu vực VII cũng đã chủ trì phát hiện và bắt giữ 220 kg xúc xích, lạp xưởng đông lạnh đã bị rã đông, không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngày 14/1/2026 tại khu vực đoạn mốc 1318 xã Hoành Mô, Tỉnh Quảng Ninh, Hải quan cửa khẩu Hoành Mô thuộc Chi cục Hải quan khu vực VIII chủ trì phát hiện, bắt giữ 304 kg xúc xích làm từ thịt lợn, đã qua chế biến được bọc bằng nylon, 1 cây/40 g, nhãn hiệu Trung Quốc. Hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp, trị giá tang vật hơn 48,6 triệu đồng.

Theo Cục Hải quan, qua các vụ việc cho thấy, các đối tượng thường lợi dụng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao dịp cận Tết, sử dụng thủ đoạn xé lẻ hàng hóa, vận chuyển trái phép qua các đường mòn, lối mở, đưa thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ vào Việt Nam nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.