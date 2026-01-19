Triệt phá đường dây 'tín dụng đen' cho vay 1,75 tỷ đồng lấy lãi 1,5 tỷ

Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá đường dây cho vay nặng lãi trên không gian mạng, trong đó có trường hợp cho vay 1,75 tỷ đồng lấy lãi tới 1,5 tỷ đồng.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ 4 người trong đường dây cho vay nặng lãi gồm: Nguyễn Văn Thủy (SN 1994, trú ở thôn Nha Tiến, xã Trần Thương), Đỗ Quốc Huy (SN 1989, trú ở thôn Nam Cao), Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1988, trú ở thôn Nguyễn Khuyến), Nguyễn Thị Lan (SN 1988, trú ở thôn Nguyễn Khuyến, xã Vĩnh Trụ).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện nhóm người trên hoạt động "tín dụng đen" trên không gian mạng. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để lập các hội, nhóm kín, đăng tải thông tin cho vay tiền với thủ tục nhanh gọn, không cần cầm cố tài sản, có dấu hiệu cho vay lãi nặng.

4 người trong đường dây "tín dụng đen" tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Sau khi xác định rõ phương thức hoạt động của đường dây này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 người trên, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

Tại cơ quan công an, nhóm người này khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2024 đến 14/1/2026, nhóm đã cho chị Thiều Thị Hằng (SN 1992, trú tổ dân phố Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Trụ) vay tiền với mức lãi suất 5.000-7.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Cụ thể, Nguyễn Văn Thủy sử dụng 150 triệu đồng cho vay, chiếm hưởng 206 triệu đồng; Đỗ Quốc Huy cho vay 1,75 tỷ đồng , chiếm hưởng 1,5 tỷ đồng ; Nguyễn Hữu Hiếu sử dụng 500 triệu đồng cho vay, chiếm hưởng 80 triệu đồng; Nguyễn Thị Lan cho vay 700 triệu đồng, chiếm hưởng 140 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thủy, Đỗ Quốc Huy, Nguyễn Hữu Hiếu và Nguyễn Thị Lan về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.