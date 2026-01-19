Xử phạt nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe

Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số thanh thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Trước đó, ngày 14/1, qua nắm tình hình trên mạng xã hội, Công an xã Bản Lầu (tỉnh Lào Cai) phát hiện video ghi lại cảnh một số thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ngay sau đó, Công an xã Bản Lầu phối hợp với Công an phường Lào Cai và Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai nhanh chóng xác minh, triệu tập 4 đối tượng gồm: P.M.Q (SN 2009), L.T.K (SN 2008), H.T.Đ (SN 2008) - cùng trú tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai và H.M.T (SN 2007, trú xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai).

Cơ quan chức năng làm việc với các thanh thiếu niên vi phạm và gia đình.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ hồ sơ vụ việc, Đội CSGT đường bộ số 1 Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp liên quan, trong đó đáng chú ý, 2 chủ phương tiện vi phạm giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển bị xử phạt tổng số tiền là 13,5 triệu đồng; tịch thu 1 môtô.

Các đối tượng còn lại bị xử phạt vi phạm hành chính về hàng loạt hành vi nguy hiểm như: điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe khi chưa đủ điều kiện; xe không có gương chiếu hậu; không gắn biển số; bộ phận giảm thanh không có tác dụng; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Nhóm thanh thiếu niên vi phạm và tang vật.

Bên cạnh việc xử lý hành chính, Công an xã Bản Lầu đã triệu tập các đối tượng cùng phụ huynh đến làm việc, phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 1 phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phân tích mức độ nguy hiểm của các hành vi vi phạm; đồng thời yêu cầu các gia đình cam kết quản lý, giáo dục con em không tái phạm.