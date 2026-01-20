Cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ bớt xén tiền 'ngoại giao' doanh nghiệp

Trong vụ án này, Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) bị truy tố về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi".

Tại phiên tòa xét xử vụ án giả mạo trong công tác, đưa hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, cả hai bị cáo Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương đều khai nhận đã thông qua Nguyễn Nam Khánh (cán bộ Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ) và Nguyễn Hà Linh (vợ Khánh) đưa 3,98 tỷ đồng để xin cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và tạo điều kiện cho Công ty TSL, Avatek trong quá trình hoạt động.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 16/1.

Cáo trạng nêu tháng 5/2020, Công ty TSL được Bộ Khoa học Công nghệ cấp chứng nhận đủ điều kiện Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC, nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Hồ Thị Thanh Phương biết việc cấp các quyết định trên rất khó khăn, nên đã tìm đến Nguyễn Nam Khánh.

Khoảng tháng 6/2020, Hồ Thị Thanh Phương quen biết với Nguyễn Nam Khánh, chuyên viên Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo bộ, ngành chức năng, có thể giúp đỡ TSL xin quyết định chỉ định cho Công ty TSL là cơ sở kiểm nghiệm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, đồng thời nhờ Khánh thay mặt Công ty TSL làm công tác "đối ngoại" với các lãnh đạo thuộc bộ ngành quản lý liên quan đến hoạt động, kiểm nghiệm.

Đỗ Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương đã thống nhất chi tiền hàng tháng 50 triệu đồng (từ tháng 7/2022 đến tháng 3/2023 là 100 triệu đồng) nếu có phát sinh thì Phương sẽ chuyển thêm tiền 50-500 triệu đồng, để Khánh tiếp khách, giải quyết hồ sơ. Tổng cộng từ tháng 7/2020, đến tháng 3/2023, Hồ Thị Thanh Phương đã chuyển cho Khánh hơn 3,1 tỷ đồng (tiền của Công ty TSL).

Đến tháng 3/2023, sau khi rút vốn khỏi Công ty TSL, tách ra làm ăn riêng, Hồ Thị Thanh Phương thành lập Công ty Avatek, bổ nhiệm Nguyễn Hà Linh, vợ Khánh làm Phó giám đốc Avatek và tiếp tục đưa cho vợ chồng Khánh 800 triệu đồng để hỗ trợ Avatek được cấp phép, chỉ định thử nghiệm đối với các chỉ tiêu trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, nông sản, thủy sản…

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (đeo kính, hàng trên) tại tòa.

Mặc dù nhận tổng cộng 3,98 tỷ đồng , Khánh chỉ chi hết 1,52 tỷ, còn lại 2,46 tỷ Nguyễn Nam Khánh sử dụng cho mục đích cá nhân.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Nam Khánh thừa nhận cáo trạng truy tố không oan sai. Theo cáo trạng do đại diện VKS công bố, Khánh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhiều lần liên hệ, tác động đối với các cá nhân thuộc 6 Vụ, Cục của 3 bộ, ngành để nhờ tạo điều kiện trong việc thẩm định hồ sơ, ra 8 Quyết định cấp phép kiểm nghiệm cho Công ty TSL và Công ty Avatek, thu lợi bất chính số tiền 2,46 tỷ đồng .

Về cách thức ngoại giao, bị cáo Nguyễn Nam Khánh cho biết đã liên hệ các bộ, ngành để nhờ tạo điều kiện trong việc thẩm định hồ sơ. "Bị cáo Phương sẽ đưa tiền cho bị cáo để cảm ơn các đầu mối cơ quan chức năng, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến tháng 4/2025. Bị cáo đã đi ngoại giao và hỗ trợ Công ty TSL và Công ty Avatek được cấp 8 Quyết định cấp phép kiểm nghiệm", bị cáo Khánh trình bày.

Tiền sẽ được chia làm 2 phần, một phần ngoại giao sau khi cấp còn một phần để duy trì mối quan hệ ngoại giao, được gửi bằng phong bì cảm ơn, mua quà lễ, tết, tiền xăng xe...

Bị cáo Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh, Phó giám đốc Công ty TSL Chi nhánh Hà Nội, Phó giám đốc Kinh doanh Công ty Avatek) bị cáo buộc giúp sức cho bị cáo Hồ Thị Thanh Phương làm giả 762 Phiếu kết quả thử nghiệm; đưa hối lộ 410 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Hà Linh khai được bổ nhiệm vị trí Phó giám đốc Công ty TSL Chi nhánh Hà Nội và hoạt động dưới sự chỉ đạo của bị cáo Phương.

Một bị cáo trong vụ án đang trả lời câu hỏi của HĐXX.

Bị cáo Linh được bị cáo Phương cho tham gia hoạt động đối ngoại với các Ban, ngành và không có chuyên môn trong hoạt động kiểm nghiệm.

Tại Công ty TSL, bị cáo Linh khai đi ngoại giao các sở, ban ngành và có một số hồ sơ kiểm nghiệm làm theo chỉ định. Bị cáo Linh đã tiếp nhận 762 Phiếu kết quả thử nghiệm. Trong các phiếu này có 207 phiếu không có mẫu hoặc mẫu được gửi sau, còn lại bị cáo không nhớ rõ.

Tại Công ty Avatek, bị cáo Linh cũng làm việc như tại Công ty TSL, chỉ cảm ơn các cá nhân bộ, ngành sau khi có kết quả cấp phép chỉ định. Linh không nhận tiền từ Phương mà nhận từ chồng là Nguyễn Nam Khánh để đi ngoại giao, tổng cộng 410 triệu đồng. Bị cáo khai, bản thân không hưởng lợi.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Hữu Truyền (Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty TSL và Công ty Avatek) thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Truyền khai, quá trình làm việc tại Công ty Avatek có 2 đường link ban hành kết quả kiểm nghiệm, trong đó một đường link để ban hành kết quả kiểm nghiệm thật và một đường link ban hành kết quả kiểm nghiệm giả.

Điều này để phân biệt và dễ xử lý trong việc cấp Phiếu kết quả kiểm nghiệm giả, không cần nhận mẫu hoặc nhận mẫu nhưng không kiểm nghiệm cho khách hàng. Nguyễn Hữu Truyền đã tiếp nhận và thực hiện chỉ đạo của Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương để chỉ đạo các nhân viên làm 196.558 Phiếu kết quả thử nghiệm giả.