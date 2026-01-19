Truy bắt 2 kẻ dùng vật nghi súng cướp ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai

Chiều 19/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai huy động lực lượng truy bắt 2 người đàn ông dùng súng cướp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.
Công an phong tỏa hiện trường.
Lực lượng công an tiến hành phong tỏa hiện trường Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hội Phú, số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an 135 xã, phường tổ chức tuần tra, phát hiện bắt giữ 2 người tham gia vụ cướp.
Hiện trường vụ việc.
Thông tin ban đầu, khoảng 15h28, 2 người đàn ông mặc trang phục lái xe ôm công nghệ, bịt mặt, cầm hai vật màu đen nghi là súng lục lao vào Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hội Phú uy hiếp, đuổi những người có mặt tại ngân hàng ra ngoài.
Sau khi lấy tiền, 2 người đàn ông đã lên xe máy chạy thoát.
