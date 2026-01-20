Công an Gia Lai thông tin về số tiền bị 2 đối tượng cướp ngân hàng

Theo thống kê ban đầu, cả hai đối tượng cầm vật nghi giống súng vào Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai uy hiếp bảo vệ, nhân viên cướp khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Ngày 20/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai, đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường triển khai lực lượng truy xét đối tượng gây ra vụ cướp tài sản xảy ra tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai (số 133 đường Trường Chinh, phường Hội Phú, Gia Lai).

Hai đối tượng thu gom tiền bỏ vào balo.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 19/1, có 2 đối tượng nam giới mặc trang phục áo khoác của hãng grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh grab, nghi vấn sử dụng môtô nhãn hiệu exciter, màu vàng đen (biển số đối tượng sử dụng 77G1-313.12), mang theo một túi xách màu xanh (dạng ba lô cóc) đến dừng xe trước Phòng Giao dịch Trà Bá.

Sau đó cả hai đi vào trong khu vực các quầy giao dịch của ngân hàng, trên tay 2 đối tượng cầm vật màu đen (hình dạng giống súng ngắn) đe doạ, khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy khỏi các quầy giao dịch. Sau đó, cả hai vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Hai đối tượng tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị quần chúng nhân dân khi có thông tin liên quan đến các đối tượng nêu trên kịp thời thông báo ngay cho thượng tá Đậu Công Sơn, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai (số điện thoại 0966791268) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.