Dòng tin nhắn cuối của cô gái 19 tuổi mất tích

  • Thứ tư, 26/11/2025 19:40 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Không thấy Nh. về, người thân liên tục gọi điện thoại nhưng không được. Khi nhắn tin, từ số điện thoại của Nh. chỉ gửi về một dòng tin nhắn ngắn ngủi rồi mất liên lạc hoàn toàn.

Chiều 26/11, ông Nguyễn Văn Ngọc (48 tuổi, trú phường Quỳnh Mai, Nghệ An), bố của N.T.Y.Nh. (19 tuổi) cho biết, gia đình đang chờ kết quả giám định ADN từ cơ quan chức năng để xác định thi thể nạn nhân được tìm thấy trên sông ở tỉnh Hưng Yên có phải con gái mình không?. Tuy nhiên, qua những hình xăm trên thi thể nạn nhân, ông Ngọc đã nhận định đó chính là con gái mình bị mất tích nhiều ngày trước.

Co gai 19 mat tich anh 1

Hình ảnh của N.T.Y.Nh. (19 tuổi) trước khi mất tích.

Ông Ngọc cho hay Nh. từng ra Hà Nội, Bắc Ninh làm thuê phụ giúp gia đình nhiều năm qua. Hơn hai tháng trước, bà nội bị ốm nên Nh. nghỉ việc về quê chăm bà. Nh. dự định sẽ xin vào khu công nghiệp gần nhà làm việc cho tiện đi lại và đỡ đần gia đình.

Chiều 2/11, có hai người (một nam, một nữ) lạ mặt đến gần nhà ông Ngọc ở phường Quỳnh Mai (Nghệ An) rồi đứng nói chuyện với Nh. khoảng 30 phút. Tối cùng ngày, Nh. xin phép gia đình ra Hà Nội tiễn một người bạn đi nước ngoài. Khoảng 14h30’ ngày 3/11, Nh. bắt xe ghép ra Hà Nội. “Hôm đó tôi không ở nhà, một số người bắt gặp về kể lại. Tôi có tìm xem camera nhưng không phát hiện ra, không biết hai người đứng nói chuyện với con gái là ai”, ông Ngọc nói.

Ông Ngọc chia sẻ thêm, Nh. nói chỉ đi Hà Nội một vài ngày sẽ về nên mang theo rất ít quần áo. Tâm trạng của Nh. lúc này cũng không có biểu hiện gì bất thường.

Đến ngày 4/11, Nh. có gọi điện cho bác gái nói sẽ ở lại Hà Nội thêm một ngày rồi mới về. Ngày 5/11, em gái gọi điện cho Nh. thì điện thoại đổ chuông nhưng không thấy ai bắt máy. Người em gái sau đó nhắn tin: “Chị về chưa, ba nóng ruột” thì nhận được dòng tin nhắn ngắn ngủi phản hồi lại: “Chiều chị về”.

Ngay sau dòng tin nhắn đó, gia đình tiếp tục gọi vào số của Nh. nhưng không được. “Không biết được dòng tin nhắn đó có phải của con gái không hay là người khác nhắn về. Gia đình gọi thì không được nữa. Đến ngày 7/11, điện thoại có đổ chuông một lúc rồi tắt hẳn”, ông Nguyễn Văn Ngọc nói.

Những ngày sau, gia đình liên tục gọi vào số điện thoại của Nh. nhưng không được. Quá lo lắng, gia đình đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng đồng thời chia sẻ sự việc lên mạng xã hội để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Ngày 11/11, gia đình nhận được thông báo từ công an về việc phát hiện thi thể một phụ nữ bị trói tay, bỏ trong túi nylon thả trôi sông đoạn qua xã Đức Hợp (tỉnh Hưng Yên). Thi thể khó nhận dạng nhưng có hình xăm dãy số “19/12/2006”.

Nhận được thông tin, ông Nguyễn Văn Ngọc cùng người thân lập tức ra hiện trường để nhận dạng. Tuy nhiên thời điểm ra, thi thể nạn nhận đã được cơ quan chức năng mai táng. Dựa vào hình ảnh các hình xăm trên cơ thể nạn nhân, ông Ngọc xác định đó chính là con gái của mình bị mất tích trước đó.

Ông Ngọc mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh sự việc.

Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xe 7 cho tong xe container, 4 nguoi tu vong hinh anh

Xe 7 chỗ tông xe container, 4 người tử vong

48 phút trước 19:21 26/11/2025

0

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A đã khiến 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương. Vụ va chạm cũng khiến tuyến đường tắc nghẽn nghiêm trọng gần 10 km.

