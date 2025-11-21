Vụ chuyển nhượng kỳ lạ có thời hạn 7 ngày của CLB Anh

Thủ môn kỳ cựu Richard O'Donnell của Derby County gia nhập Grimsby Town tại League Two theo dạng cho mượn khẩn cấp trong một tuần.

O'Donnell có bến đỗ mới nhưng chỉ trong một tuần.

Quyết định này được đưa ra sau khi Grimsby Town không còn thủ môn do Christy Pym vì án phạt thẻ đỏ trong trận thua 0-1 trước Chesterfield cuối tuần qua.

O'Donnell ký hợp đồng một năm với Derby County vào hè 2025 nhằm tăng cường chiều sâu và kinh nghiệm cho khung gỗ với nhiệm vụ hỗ trợ hai thủ thành Jacob Widell Zetterstrom và Josh Vickers. Với hơn 400 lần ra sân trong sự nghiệp, thủ môn 37 tuổi được đánh giá là lựa chọn an toàn và giàu kinh nghiệm cho bất kỳ đội bóng nào.

Grimsby Town cần sự thay thế ngay lập tức và liền kích hoạt quy định cho mượn khẩn cấp thủ môn từ đội bóng Championship. O'Donnell dự kiến góp mặt trong đội hình của HLV David Artell trong chuyến làm khách trước đội đầu bảng Swindon Town vào cuối tuần này, sau đó sẽ trở lại CLB chủ quản.

Đây không phải lần đầu O'Donnell khoác áo Grimsby Town. Anh từng thi đấu cho đội bóng vào mùa 2010/11, ra sân 10 lần. Thủ thành này cũng từng có thời gian nổi bật trong màu áo Sheffield Wednesday.

Grimsby Town hiện đứng thứ 10 ở giải hạng 4 Anh (League Two). Họ là đội bóng gây sốc khi loại MU tại vòng 1 Carabao Cup hồi đầu mùa.



