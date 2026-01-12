Vụ bê bối tại Đồ hộp Hạ Long: Cơ quan nào quản lý?

Dù Tổng giám đốc Công ty Đồ hộp Hạ Long đã bị bắt, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị cần làm rõ đầu mối quản lý Nhà nước là cơ quan nào, chịu trách nhiệm thế nào.

Sáng 12/1, thảo luận tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề cập đến vụ việc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long sử dụng thịt heo dương tính với virus tả heo châu Phi để chế biến thành phẩm và đưa ra thị trường.

Bất chấp và coi thường tính mạng người dân

Theo bà, sự việc này có ảnh hưởng rất lớn, trên phạm vi toàn quốc, cảnh báo mức rất cao trong an toàn thực phẩm. Vụ việc thể hiện tính bất chấp của nhãn hàng rất lớn, rất nổi tiếng, rất phổ biến, coi thường tính mạng của người dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: QH

“Bản thân gia đình tôi cũng sử dụng đồ hộp này rất nhiều như thịt heo đóng hộp, sốt cà chua, thịt bò hầm, pate... Chúng tôi thấy rất lo lắng", bà Nguyễn Thanh Hải bày tỏ, đồng thời cho rằng, giá trị thương hiệu của các sản phẩm thuộc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long rất lớn nhưng họ vẫn bất chấp vi phạm.

Tại phiên họp, bà Nguyễn Thanh Hải viện dẫn kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả heo châu Phi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành năm 2018 quy định tất cả heo nhiễm bệnh phải được tiêu hủy.

Tại sao heo dịch không bị tiêu hủy?

Bà Hải đặt vấn đề: Vừa qua có hiện tượng che giấu dịch bệnh hay không, vấn đề quản lý tiêu hủy như thế nào? Bước đầu cơ quan công an nhận định đây là đường dây khép kín từ việc thu mua, vận chuyển, chế biến... Tuy nhiên vấn đề đặt ra là tại sao những con heo này không được tiêu hủy, quá trình diễn biến thế nào, quản lý Nhà nước ra sao?

Mặc dù Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã bị bắt, song bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị cần làm rõ đầu mối quản lý Nhà nước là cơ quan nào, chịu trách nhiệm thế nào.

Công tác tổ chức trong một số khâu có hạn chế, có lỗ hổng, có tiêu cực. Hiện tượng này là 'con sâu làm rầu nồi canh' nhưng người dân sẽ mất lòng tin vào thị trường sản phẩm, đặc biệt là đồ hộp, sản phẩm chế biến sẵn”, bà Hải nói.

Trước đó, ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hải Phòng cho biết đã bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long cùng 3 nhân viên của công ty này.

Theo đó, ông Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long bị xác định có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành trong vụ việc thu gom, chế biến và lưu trữ thịt heo nhiễm bệnh.

Ba người cùng bị bắt trong ngày 10/1 đều thuộc Phòng Quản lý chất lượng của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (địa chỉ: 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng), gồm: Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980), Phó Trưởng phòng; Bùi Thị Thoan (SN 1979) và Lại Thị Thanh Hương (SN 1974), nhân viên phụ trách kiểm tra chất lượng đầu vào.

Trước đó, trong quá trình điều tra, Công an TP Hải Phòng đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, chế biến thịt heo nhiễm bệnh tả heo châu Phi, khám xét và thu giữ tại kho của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long khoảng 130 tấn thịt heo nhiễm bệnh. Kết quả điều tra cũng xác định, từ số thịt nhiễm bệnh nhập về, công ty đã chế biến hơn 1,7 tấn pate thành phẩm…