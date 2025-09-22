Vòng tay vàng 3.000 năm của pharaoh bị nấu chảy

Người dân Ai Cập tuần qua bày tỏ phẫn nộ sau khi giới chức xác nhận chiếc vòng tay vàng 3.000 năm tuổi của pharaoh bị đánh cắp tại Bảo tàng Ai Cập ở Cairo và bị nấu chảy lấy vàng.

Chiếc vòng tay vàng niên đại 3.000 năm bị đánh cắp tại Bảo tàng Ai Cập. Ảnh: Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.

Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Sherif Fathy tối 21/9 cho biết chiếc vòng 3.000 năm tuổi từng thuộc về pharaoh Amenemope đã bị đánh cắp ngày 9/9, khi bảo tàng đang chuẩn bị hiện vật cho một triển lãm tại Italy. Ông đổ lỗi cho “sự lỏng lẻo” trong quy trình quản lý và khẳng định vụ việc vẫn đang được điều tra, theo AP.

Chiếc vòng có gắn hạt đá lapis lazuli quý hiếm, bị lấy từ phòng phục chế của bảo tàng - nơi không lắp camera an ninh - trước khi lọt qua một chuỗi các đầu mối buôn bán vàng. Theo Bộ trưởng Fathy, sau đó hiện vật bị nấu chảy để làm trang sức khác.

Bốn nghi phạm đã bị bắt, trong đó có một chuyên gia phục chế tại bảo tàng. Người này thừa nhận đã đưa vòng tay cho một quen biết sở hữu cửa hàng bạc ở quận Sayyeda Zainab, Cairo. Vòng tay sau đó được bán cho chủ xưởng vàng với giá khoảng 3.800 USD và cuối cùng nấu chảy ở một xưởng khác.

Bộ Du lịch và Cổ vật cho biết toàn bộ số tiền thu được đã bị tịch thu. Cơ quan này cũng công bố video an ninh ghi cảnh một chủ cửa hàng cân và trả tiền cho nghi phạm khi nhận vòng tay.

Truyền thông địa phương ngày 21/9 đưa tin thẩm phán đã ra lệnh tạm giam thêm 15 ngày với chuyên gia phục chế và đồng phạm, trong khi hai nghi phạm còn lại được phép tại ngoại nếu nộp 10.000 bảng Ai Cập ( 207 USD ) tiền bảo lãnh mỗi người.

Sự biến mất của bảo vật tồn tại suốt ba thiên niên kỷ gây chấn động dư luận Ai Cập - nơi di sản cổ đại được tôn kính. Nhiều ý kiến chỉ trích lỗ hổng an ninh tại các bảo tàng và kêu gọi siết chặt biện pháp bảo vệ cổ vật quốc gia.

Nhà khảo cổ Monica Hanna, Hiệu trưởng Học viện Khoa học, Công nghệ & Hàng hải Ả Rập, kêu gọi tạm dừng các triển lãm quốc tế “cho tới khi có biện pháp kiểm soát tốt hơn” để bảo đảm an toàn cho hiện vật.

Luật sư nhân quyền Malek Adly gọi vụ trộm là “hồi chuông cảnh báo” đối với chính phủ, nhấn mạnh cần tăng cường an ninh cả tại các phòng trưng bày lẫn kho lưu trữ cổ vật.

Pharaoh Amenemope trị vì Ai Cập từ thành phố Tanis thuộc châu thổ sông Nile trong giai đoạn Vương triều thứ 21. Khu lăng mộ hoàng gia Tanis do nhà khảo cổ Pháp Pierre Montet phát hiện năm 1940, hiện trưng bày khoảng 2.500 hiện vật, gồm mặt nạ tang lễ vàng, quan tài bạc và trang sức vàng. Bộ sưu tập này được phục chế năm 2021 với sự hợp tác của Bảo tàng Louvre (Paris).

Vụ trộm cũng gợi nhớ tới những mất mát văn hóa trước đây, như bức tranh “Hoa anh túc” của Van Gogh trị giá 50 triệu USD bị mất tích khỏi một bảo tàng Cairo năm 2010. Bức tranh từng bị đánh cắp năm 1977 rồi thu hồi, nhưng sau vụ mất tích năm 2010 đến nay vẫn chưa tìm thấy.