Volkswagen Golf thuần điện trễ hẹn

Volkswagen Golf thuần điện sẽ không ra mắt vào năm 2028 như kế hoạch ban đầu.

Theo Carscoops, Volkswagen từng lên kế hoạch giới thiệu Volkswagen Golf thế hệ thứ 9 vào năm 2028, đồng thời ra mắt biến thể thuần điện đầu tiên cho dòng hatchback này.

Tuy nhiên, thương hiệu ôtô Đức gần đây xác nhận kế hoạch nói trên sẽ không thể diễn ra đúng hẹn, một phần nhằm giúp Volkswagen có đủ thời gian để đảm bảo mẫu xe này không gặp phải nhiều lỗi trước khi chính thức trình làng.

Tại một hội nghị diễn ra ở London (Anh) tần này, CEO Volkswagen Thomas Schäfer khẳng định thương hiệu đang sở hữu một dải sản phẩm tuyệt vời, do đó chưa cần đến một chiếc Golf thuần điện vào năm 2028.

Vị này không chia sẻ thời điểm chính xác Golf mới có thể ra mắt, nhưng thị trường có thể sẽ không được giới thiệu mẫu xe này vào năm 2030 hoặc thậm chí muộn hơn.

Lịch trình ra mắt nền tảng Scalable Systems Platform mới của Volkswagen có thể là một phần nguyên nhân cho sự trì hoãn Golf điện. Đây là nền tảng sẽ thay thế kiến trúc MEB đang được sử dụng trên nhiều mẫu xe điện hiện tại của hãng.

SSP trước tiên sẽ được sử dụng trên ôtô của Audi, sau đó ứng dụng cho các mẫu xe Porsche và ôtô của thương hiệu Volkswagen sẽ là những mẫu xe tiếp theo được phát triển trên nền tảng này.

Theo Carscoops, lộ trình phát triển khá từ tốn của SSP xuất phát từ việc tích hợp kiến trúc điện 800 V cùng việc sử dụng phần mềm mà Volkswagen đồng phát triển cùng Rivian.

Theo Automotive World, việc ứng dụng phần mềm kiến trúc phân vùng mới lên một mẫu xe phổ biến như Golf không phải là điều có thể được thực hiện vội vàng.

Trong thời gian chờ Golf thuần điện chính thức trình làng, Volkswagen vẫn có sẵn những lựa chọn xe điện nhỏ gọn giá rẻ như ID.3 Neo hay ID. Polo mới. Thương hiệu này cũng có kế hoạch ra mắt ID. Cross chạy điện vào cuối năm nay, trước khi ID. Tiguan trình làng.

Hãng xác nhận Volkswagen Golf hiện tại vẫn được duy trì. Dây chuyền sản xuất Volkswagen Golf sẽ chuyển từ Wolfsburg (Đức) sang một nhà máy ở Mexico vào giữa năm sau.

Các mẫu Golf hiện tại vẫn sẽ được tiếp tục sản xuất song song với biến thể thuần điện thuộc thế hệ thứ chín. Tuy nhiên, Volkswagen Golf vẫn sẽ có những nâng cấp để sở hữu diện mạo tương tự biến thể chạy điện.