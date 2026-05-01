Volkswagen định mang 'xe Trung Quốc' đến châu Âu

Trước bối cảnh doanh số lao dốc, Volkswagen dự kiến mang các mẫu xe từng được sản xuất cho thị trường Trung Quốc đến châu Âu.

Trong một tuyên bố gây chấn động tại buổi công bố báo cáo tài chính quý I, CEO Volkswagen Oliver Blume thừa nhận tập đoàn đang đứng trước áp lực phải thay đổi toàn diện mô hình kinh doanh.

Sau khi lợi nhuận hoạt động giảm 14% xuống còn 2,5 tỷ Euro, gã khổng lồ Đức đang tính đến một bước đi chưa từng có, Sản xuất các mẫu xe vốn chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc ngay tại các nhà máy đang "đắp chiếu" ở Châu Âu.

Từng là thế lực thống trị tuyệt đối tại Trung Quốc trong nhiều thập kỷ, Volkswagen đang phải nếm trải cảm giác bị các đối thủ nội địa như BYD và Geely đẩy lùi ngay trên sân nhà và cả thị trường Trung Quốc.

Để tồn tại, ông Blume cho biết hãng đang xem xét đưa các mẫu xe điện tiên tiến được phát triển "In China, for China" (như dòng ID. UNYX hay ID. AURA) về sản xuất tại Châu Âu. Đây là những mẫu xe có giá thành rẻ hơn và công nghệ phần mềm nhạy bén hơn các dòng ID hiện tại.

Volkswagen sẵn sàng mở cửa các dây chuyền sản xuất đang dư thừa năng suất cho các đối tác Trung Quốc như SAIC (chủ sở hữu MG) hay FAW. Điều này giúp tối ưu hóa chi phí vận hành và bảo vệ việc làm cho công nhân Đức. Tập đoàn dự kiến sẽ khai tử hàng loạt biến thể xe ít khách, giảm từ 150 mẫu xuống còn con số thấp hơn đáng kể để tinh gọn bộ máy.

Volkswagen đã chấm dứt sản xuất mẫu ID.4 tại Mỹ. Ảnh: Volkswagen.

Lợi nhuận của Volkswagen không chỉ bị bào mòn bởi sự cạnh tranh. Hãng đang phải đối mặt với khoản lỗ dự kiến lên tới 4 tỷ Euro trong năm nay do các chính sách thuế nhập khẩu nghiêm ngặt từ chính quyền Tổng thống Trump.

Thậm chí, tại Mỹ, Volkswagen đã phải ra quyết định "đau đớn" là chấm dứt sản xuất mẫu SUV điện ID.4 tại nhà máy Tennessee để nhường chỗ cho dòng SUV chạy xăng Atlas vốn đang mang lại lợi nhuận cao hơn.

Tại Đức, trước nguy cơ cắt giảm 50.000 nhân sự từ nay đến năm 2030, CEO Oliver Blume đã tiết lộ một kế hoạch gây tranh cãi, chuyển đổi công năng các nhà máy đang hoạt động dưới công suất (như nhà máy Osnabrück) sang phục vụ lĩnh vực quốc phòng.

Cụ thể, Volkswagen đang đàm phán với tập đoàn Rafael của Israel để sản xuất linh kiện cho hệ thống phòng không "Vòm Sắt" (Iron Dome), bao gồm xe tải hạng nặng chở tên lửa và bệ phóng. Đây được coi là giải pháp "cứu cánh" để giữ lại việc làm cho hàng nghìn công nhân trong bối cảnh ngành ô tô đang suy thoái.