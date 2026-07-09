Vóc dáng bốc lửa của 'mỹ nhân World Cup'

Shakira khiến dân mạng trầm trồ với vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ trong loạt ảnh mới được chụp tại Miami. Ở tuổi 49, ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng bốc lửa.

Theo HOLA, ngôi sao gốc Colombia được bắt gặp khi tận hưởng chuyến đi bơi tại Miami. Shakira xuất hiện nổi bật trong bộ đồ đỏ rực, dễ dàng thu hút sự chú ý.

Thiết kế bikini hai mảnh màu đỏ rực, được trang trí bằng những dải tua rua tạo cảm giác năng lượng, trẻ trung. Cô còn kết hợp thêm kính râm cùng chiếc váy ngắn, hoàn thiện tổng thể bắt mắt. Shakira thoải mái tận hưởng khoảng thời gian tắm biển, vui vẻ trò chuyện với một người chưa rõ danh tính.

Loạt ảnh được chụp trước trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup giữa Colombia và Thụy Sĩ. Ở trận đấu này, đội tuyển Colombia phải dừng chân sau thất bại trước đại diện châu Âu. Hiện tại, Argentina là đội tuyển Mỹ Latin duy nhất còn lại ở giải đấu.

Những khoảnh khắc khi đi tắm biển của Shakira đang thu hút sự quan tâm. Ảnh: Backgird.

Những bức ảnh chụp Shakira trong bộ bikini quyến rũ đang được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận. Dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ trước thân hình bốc lửa của mỹ nhân gốc Colombia.

Sắp tới, hôm 19/7, cô sẽ biểu diễn ca khúc chính thức của World Cup mang tên Dai Dai trong trận chung kết. Ngoài bài hát này, nhiều khả năng Shakira sẽ trình diễn thêm các bản hit khác và xuất hiện cùng dàn nghệ sĩ đình đám gồm Madonna, BTS và Coldplay.

Chia sẻ về ý nghĩa ca khúc mới, Shakira cho hay: "Bài hát này có ý nghĩa đặc biệt hơn bất kỳ ca khúc nào khác vì nó phục vụ cho một mục đích lớn lao. Đó là tầm quan trọng của việc đầu tư vào giáo dục trẻ em và trao cho các em cơ hội để trở thành những nhà vô địch của tương lai. Tôi muốn chính điều đó trở thành điểm nhấn trên sân khấu trận chung kết World Cup".