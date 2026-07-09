The Rock nguy to

"Moana" bản live-action với The Rock đóng chính đang nhận về hàng loạt đánh giá tiêu cực ngay trước thềm công chiếu.

Theo Forbes, chỉ đúng một ngày trước khi Moana chính thức phát hành, các bài đánh giá, chấm điểm phim mới được cho phép xuất hiện trên mạng xã hội. Không khó lý giải vì sao Disney lại trì hoãn việc này đến vậy, bởi điểm số trên Rotten Tomatoes của tác phẩm đang ở mức thảm họa.

Với chỉ 32% đánh giá tích cực từ giới phê bình trên Rotten Tomatoes, Moana hiện là dự án có điểm số thấp nhất trong số loạt phim hoạt hình từng được Disney chuyển thể thành live-action (người đóng). Tới sáng 9/7 (giờ Việt Nam), con số này đã nhích lên 36%.

Moana nhận điểm số thấp thảm họa từ giới phê bình. Ảnh: Rotten Tomatoes.

Một trong những điểm khiến Moana phiên bản 2026 bị chê bai nhiều nhất là phim gần như sao chép nguyên bản tác phẩm hoạt hình, từ góc máy, cảnh quay cho đến lời thoại. Điều đó khiến nhiều người đặt câu hỏi: nếu hầu như không có gì mới, vậy bộ phim được làm lại để làm gì?

Phần hình ảnh cũng là điểm khiến bộ phim bị chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng các cảnh quay sử dụng phông xanh quá lộ, tạo cảm giác giả tạo và thiếu chiều sâu, không thể tái hiện được thế giới giàu màu sắc, sống động như phiên bản hoạt hình gốc.

Một yếu tố khác là khoảng cách thời gian. Phim hoạt hình Moana đầu tiên ra mắt cách đây khoảng 10 năm, gần hơn đáng kể so với hầu hết tác phẩm Disney từng được chuyển thể sang người đóng. Chưa kể, hoạt hình Moana 2 cũng vừa phát hành vào cuối năm 2024, tức chưa đầy hai năm trước. Vì vậy, việc nhà chuột vội vã đưa tác phẩm này trở lại dưới dạng live-action bị nhiều người cho là quyết định thiếu hợp lý.

The Rock thủ vai Maui trong Moana. Ảnh: Disney.

Về diễn xuất, nữ diễn viên mới Catherine Laga’aia nhận được lời khen nhờ màn thể hiện trong vai Moana. Song, điều đó vô tình càng khiến màn xuất hiện của The Rock trong phim trở nên lép vế. Dù tiếp tục đảm nhận vai Maui như ở bản hoạt hình, diễn xuất của ngôi sao hành động bị cho là kém hiệu quả, một phần vì tạo hình với bộ tóc giả bị đánh giá thiếu tự nhiên và gượng gạo.