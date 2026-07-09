Con dâu David Beckham gây chú ý

Nicola Peltz thành tâm điểm chú ý khi khoe vòng eo săn chắc và vóc dáng gợi cảm khi tham dự tiệc mừng Quốc khánh Mỹ cuối tuần qua.

Theo Daily Mail, hôm 9/7, nữ diễn viên 31 tuổi đăng tải loạt ảnh mới lên Instagram, ghi lại không khí sôi động của bữa tiệc bên ông xã Brooklyn cùng nhiều bạn bè.

Bữa tiệc được trang trí đậm chất nước Mỹ với bể bơi đầy phao mang họa tiết quốc kỳ, bóng bay và các phụ kiện theo chủ đề Quốc khánh. "Cuối tuần vừa rồi thật vui", Nicola chú thích.

Nicola khoe vóc dáng quyến rũ trong bữa tiệc. Ảnh: IGNV.

Nicola diện áo bra trắng đính đá bạc kết hợp quần short denim siêu ngắn, tôn vóc dáng thanh mảnh, săn chắc. Trong một bức ảnh, Brooklyn đội mũ cao bồi và mặc áo phông để hòa mình vào không khí lễ hội. Anh âu yếm ôm eo vợ khi tạo dáng trước ống kính.

Bữa tiệc còn có sự xuất hiện của Shaqir O'Neal (con trai huyền thoại bóng rổ Shaquille O'Neal) và Dominic J. West. Cả nhóm thưởng thức những chiếc bánh cupcake trang trí theo màu cờ Mỹ.

Đáng chú ý, bữa tiệc này diễn ra đúng ngày David Beckham và Victoria Beckham kỷ niệm 27 năm cưới. Victoria chia sẻ bức ảnh hôn chồng trên Instagram cùng lời nhắn: "Sau 27 năm hôn nhân, bốn đứa con tuyệt vời và vô số lần mặc đồ đôi, anh vẫn là tất cả của em. Chúc mừng ngày kỷ niệm. Em yêu anh rất nhiều".

David cũng đăng loạt ảnh cũ và chia sẻ rằng thành tựu lớn nhất của hai vợ chồng chính là gia đình.

Vợ chồng David Beckham kỷ niệm 27 năm cưới. Ảnh: IGNV.

Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, việc vợ chồng huyền thoại bóng đá Anh hết lần này tới lần khác nhắc đến Brooklyn trong các bài đăng trên mạng xã hội không giúp hàn gắn mối quan hệ. Trái lại, Brooklyn được cho là rất tức giận vì bố mẹ liên tục nhắc tên mình.

"Brooklyn rất bực bội. Cậu ấy đã yêu cầu bố mẹ để mình yên nhưng họ vẫn liên tục đăng bài về cậu ấy. Điều đó chỉ khiến mọi chuyện bị khơi lại hết lần này đến lần khác", một nguồn tin nói với The Sun.