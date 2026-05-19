Vợ sắp cưới của Ronaldo lại gây sốt

  • Thứ ba, 19/5/2026 17:30 (GMT+7)
Georgina Rodriguez tiếp tục trở thành tâm điểm tại Liên hoan phim Cannes 2026 khi xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ với phong cách quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn.

Vị hôn thê của Cristiano Ronaldo diện bộ váy ôm sát cơ thể, khoe vẻ ngoài sang trọng và thần thái tự tin chuỗi tại sự kiện điện ảnh danh giá ở Pháp. Georgina nhanh chóng trở thành gương mặt được truyền thông và người hâm mộ săn đón nhiều nhất tại Cannes năm nay.

Người đẹp 32 tuổi vốn quen thuộc với các sự kiện thời trang quốc tế, nhưng lần xuất hiện này vẫn gây sốt mạnh mẽ. Trước đó, Georgina khiến mạng xã hội bùng nổ khi đổi sang mái tóc vàng nổi bật, kết hợp cùng phong cách thời trang hiện đại và cá tính.

Tại Cannes, cô liên tục xuất hiện trước ống kính với phong thái của một ngôi sao hàng đầu làng giải trí. Những hình ảnh Georgina tạo dáng trên thảm đỏ nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, nhận về hàng triệu lượt tương tác chỉ sau ít giờ.

Trong lúc Georgina tỏa sáng tại Pháp, Ronaldo vẫn tập trung hoàn toàn cho cuộc đua vô địch Saudi Pro League cùng Al Nassr. Đội bóng của siêu sao Bồ Đào Nha đứng đầu bảng và chỉ còn cách danh hiệu quốc nội đầu tiên kể từ khi CR7 cập bến Saudi Arabia đúng một chiến thắng.

Sau mùa giải cùng Al Nassr, Ronaldo sẽ hướng sự tập trung tới World Cup 2026. Anh hứa hẹn tiếp tục giữ vai trò thủ quân của tuyển Portugal tại Bắc Mỹ.

Theo truyền thông châu Âu, đám cưới giữa Ronaldo và Georgina khả năng sẽ diễn ra sau khi World Cup khép lại. Cặp đôi đính hôn vào tháng 8 năm ngoái sau gần một thập kỷ gắn bó.

Minh Nghi

