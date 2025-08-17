Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Vợ Đức Tiến muốn có con thứ 2

  • Chủ nhật, 17/8/2025 13:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bình Phương, vợ cố diễn viên Đức Tiến, chia sẻ vẫn muốn có con thứ hai. Cô cho biết sẽ cố gắng thực hiện khi điều kiện ổn định.

Mới đây, trên livestream, Bình Phương - vợ cố diễn viên Đức Tiến - chia sẻ về dự định mang thai lần thứ hai. Cô cho biết hiện tại vẫn gặp một số khó khăn về tài chính, nên chỉ đang dồn sức để chăm sóc bé Mèo (con của Đức Tiến và Bình Phương). Tuy nhiên, Bình Phương vẫn muốn có con thứ hai.

"Phôi hiện giữ ở Việt Nam nên mình đang rất suy nghĩ. Nhưng mà khi có anh Tiến còn cực như vậy nên vẫn đang phân vân. Nếu mà mình ổn định, trả được phần tiền nợ của anh Tiến bên này, thì sẽ cố gắng. Mèo cũng muốn có em", cô nói.

Trước khi qua đời, Đức Tiến từng chia sẻ mong muốn có thêm con. Cả hai đã lên kế hoạch thực hiện IVF (thụ tinh ống nghiệm) tại Việt Nam, và nam diễn viên khi đó cho biết rất háo hức chờ đón thành viên mới.

Trước đó, năm 2019, sau hai lần làm IVF, vợ chồng Đức Tiến đã đón con gái đầu lòng sau 10 năm kết hôn. Hiện bé Mèo đã hơn 4 tuổi.

vo duc tien anh 1

Vợ Đức Tiến chia sẻ về dự định có con thứ hai trên livestream mới nhất.

Thời gian qua, Bình Phương và mẹ của Đức Tiến tranh chấp nhà đất tại TP Thủ Đức, TP.HCM và thửa đất số 1841 tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ngày 15/5, TAND TP.HCM mở phiên hòa giải vụ tranh chấp, giữa nguyên đơn Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên, hiện sống ở Mỹ) và bị đơn Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ diễn viên).

Đức Tiến qua đời sau cơn nhồi máu cơ tim tại Mỹ vào tháng 5/2024. Ngày 21/5/2024, bà Ngọc Ánh và người thân đứng ra tổ chức lễ viếng tại nhà riêng ở phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM. Lễ tang Đức Tiến diễn ra tại Mỹ lúc 29/5/2024. Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên khiến đồng nghiệp, bạn bè, khán giả tiếc thương.

Đức Tiến sinh năm 1980, là nam người mẫu, diễn viên được yêu thích trong giai đoạn 2000-2010 và tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Trở về, Chuyện tình đảo ngọc, Vợ của chồng tôi... Năm 2010, anh kết hôn với Hoa hậu Áo dài Dallas Bình Phương rồi sang Mỹ định cư. Trước khi mất, anh vẫn tham gia nhiều sự kiện với vai trò MC và tham gia phim điện ảnh Đóa hoa mong manh.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Lisa bị mỉa mai

Em út BlackPink vừa tung ra MV mới, đóng chung với tài tử Nhật Bản Sakaguchi Kentaro. Thế nhưng, diễn xuất của cả hai bị cho là thiếu tự nhiên, không ăn ý.

3 giờ trước

Chồng cũ Britney Spears bức xúc

Kevin Federline sắp phát hành sách kể về Britney Spears. Động thái này khiến Sam Asghari lo ngại đời sống riêng tư của bản thân cũng bị công khai.

3 giờ trước

Tiết lộ lý do Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn

Đạo diễn Vương Tinh cho biết Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn do mâu thuẫn tính cách, không phải vì vụ lộ ảnh nóng của Trần Quán Hy.

4 giờ trước

Minh An

vợ đức tiến Bình Phương Đức Tiến IVF vợ đức tiến

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý