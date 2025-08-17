Vợ Đức Tiến muốn có con thứ 2

Bình Phương, vợ cố diễn viên Đức Tiến, chia sẻ vẫn muốn có con thứ hai. Cô cho biết sẽ cố gắng thực hiện khi điều kiện ổn định.

Mới đây, trên livestream, Bình Phương - vợ cố diễn viên Đức Tiến - chia sẻ về dự định mang thai lần thứ hai. Cô cho biết hiện tại vẫn gặp một số khó khăn về tài chính, nên chỉ đang dồn sức để chăm sóc bé Mèo (con của Đức Tiến và Bình Phương). Tuy nhiên, Bình Phương vẫn muốn có con thứ hai.

"Phôi hiện giữ ở Việt Nam nên mình đang rất suy nghĩ. Nhưng mà khi có anh Tiến còn cực như vậy nên vẫn đang phân vân. Nếu mà mình ổn định, trả được phần tiền nợ của anh Tiến bên này, thì sẽ cố gắng. Mèo cũng muốn có em", cô nói.

Trước khi qua đời, Đức Tiến từng chia sẻ mong muốn có thêm con. Cả hai đã lên kế hoạch thực hiện IVF (thụ tinh ống nghiệm) tại Việt Nam, và nam diễn viên khi đó cho biết rất háo hức chờ đón thành viên mới.

Trước đó, năm 2019, sau hai lần làm IVF, vợ chồng Đức Tiến đã đón con gái đầu lòng sau 10 năm kết hôn. Hiện bé Mèo đã hơn 4 tuổi.

Vợ Đức Tiến chia sẻ về dự định có con thứ hai trên livestream mới nhất.

Thời gian qua, Bình Phương và mẹ của Đức Tiến tranh chấp nhà đất tại TP Thủ Đức, TP.HCM và thửa đất số 1841 tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ngày 15/5, TAND TP.HCM mở phiên hòa giải vụ tranh chấp, giữa nguyên đơn Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên, hiện sống ở Mỹ) và bị đơn Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ diễn viên).

Đức Tiến qua đời sau cơn nhồi máu cơ tim tại Mỹ vào tháng 5/2024. Ngày 21/5/2024, bà Ngọc Ánh và người thân đứng ra tổ chức lễ viếng tại nhà riêng ở phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM. Lễ tang Đức Tiến diễn ra tại Mỹ lúc 29/5/2024. Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên khiến đồng nghiệp, bạn bè, khán giả tiếc thương.

Đức Tiến sinh năm 1980, là nam người mẫu, diễn viên được yêu thích trong giai đoạn 2000-2010 và tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Trở về, Chuyện tình đảo ngọc, Vợ của chồng tôi... Năm 2010, anh kết hôn với Hoa hậu Áo dài Dallas Bình Phương rồi sang Mỹ định cư. Trước khi mất, anh vẫn tham gia nhiều sự kiện với vai trò MC và tham gia phim điện ảnh Đóa hoa mong manh.