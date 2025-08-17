Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiết lộ lý do Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn

  Chủ nhật, 17/8/2025 11:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đạo diễn Vương Tinh cho biết Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn do mâu thuẫn tính cách, không phải vì vụ lộ ảnh nóng của Trần Quán Hy.

Trong nhiều năm, khán giả tin rằng vụ ảnh nóng năm 2008 của Trần Quán Hy là nguyên nhân chính khiến hôn nhân giữa Tạ Đình PhongTrương Bá Chi tan vỡ. Tuy nhiên, theo chia sẻ mới đây của đạo diễn Vương Tinh, câu chuyện thực tế lại khác.

Theo Sohu, Vương Tinh cho biết thời điểm đầu, Trương Bá Chi rất yêu mến Tạ Đình Phong, thường xuyên theo anh đi quay phim, thậm chí còn chăm sóc khi anh bị thương. Nhưng khi sống chung lâu dài, mâu thuẫn tính cách ngày càng lộ rõ.

Anh nong anh 1

Vụ lộ ảnh nóng của Trần Quán Hy từng được cho là nguyên nhân khiến Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn. Ảnh: Sohu.

Ông tiết lộ Trương Bá Chi thường xuyên trách mắng chồng ngay tại phim trường, khiến quan hệ vợ chồng căng thẳng. Sự bất đồng tích tụ theo thời gian khiến cả hai khó duy trì hôn nhân. Nguyên nhân gốc rễ của cuộc ly hôn là “tính cách không hợp” chứ không phải scandal bên ngoài.

Theo đạo diễn, Trần Quán Hy không phải yếu tố chính dẫn đến tan vỡ, bởi Tạ Đình Phong từng nhiều lần đứng ra bảo vệ vợ, không bận tâm đến quá khứ của cô. “Yêu thì là thật yêu, hết yêu thì cũng là thật hết yêu”, Vương Tinh nói.

Hiện tại, mỗi người đều đã tìm được hướng đi riêng. Tạ Đình Phong tái hợp với Vương Phi, tiếp tục mối tình chênh lệch 11 tuổi. Trương Bá Chi hiện là mẹ của ba con trai, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc.

Vương Tinh cũng cho biết Trương Bá Chi là người yêu trẻ con, thường chăm sóc các bé trong đoàn phim. Điều này phần nào lý giải vì sao cô quyết định sinh thêm con dù danh tính cha đứa trẻ đến nay vẫn chưa được tiết lộ.

Vụ lộ ảnh nóng của Trần Quán Hy năm 2008 gây chấn động showbiz Hong Kong, trong đó có sự xuất hiện của Trương Bá Chi. Thời điểm đó, Tạ Đình Phong công khai đứng ra bảo vệ vợ, khẳng định không bận tâm đến quá khứ và luôn ở bên cô.

Tuy nhiên, hình ảnh Trương Bá Chi sau này còn bị ghi lại khi chủ động chụp ảnh chung với Trần Quán Hy trên chuyến bay năm 2011. Bức ảnh này lan truyền mạnh mẽ, được dư luận coi là “giọt nước tràn ly”. Chỉ ba tháng sau, Tạ Đình Phong cùng Trương Bá Chi chính thức ly hôn.

  • Trương Bá Chi

    Trương Bá Chi

    Trương Bá Chi là nữ diễn viên, ca sĩ Hong Kong. Cô được Châu Tinh Trì phát hiện và mời vào vai Liễu Phiêu Phiêu trong bộ phim đầu tay Vua hài kịch (1999). Sau vai diễn này cô tiếp tục có nhiều thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Cô từng giành Giải thưởng điện ảnh Hong Kong cho Vai nữ chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Vong bất liễu (2003).

    • Ngày sinh: 24/5/1980
    • Nơi sinh: Hong Kong
    • Phim tham gia: Vua hài kịch, Chung Vô Diệm, Đội bóng thiếu lâm, Sư tử Hà Đông, Vong bất liễu,...

Đọc tiếp

