Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn

  • Thứ ba, 7/10/2025 15:59 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Một mảng lớn ở đập Thủy Điện Bắc Khê (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ) tỉnh Lạng Sơn bị vỡ, dẫn đến nước đổ tràn xuống khu vực hạ lưu sông Kỳ Cùng.

Vỡ mảng đập Thủy điện Bắc Khê Trưa 7/10, một mảng lớn ở đập Thủy Điện Bắc Khê (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ) tỉnh Lạng Sơn bị vỡ, dẫn đến nước đổ tràn xuống khu vực hạ lưu sông Kỳ Cùng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 hôm nay (7/10), tại khu vực đập đất thủy điện Bắc Khê nằm ở địa phận xã Kim Đồng, huyện Tràng Định (cũ), tỉnh Lạng Sơn bỗng nhiên bị vỡ một mảng khoảng 4 mét dẫn đến nước đổ tràn xuống khu vực hạ lưu sông Kỳ Cùng.

Vo dap Lang Son anh 1

Hiện trường khu vỡ đập Thủy điện Bắc Khê (Lạng Sơn).

Xác nhận thông tin này với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Ngay từ sáng sớm 7/10, khi phát hiện vết nứt nguy cơ xảy ra sự cố nên các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn phối hợp chính quyền địa phương thông báo khẩn cấp cho UBND các xã trên địa bàn để tổ chức phòng chống lũ lụt.

“Thủy điện Bắc Khê là thủy điện nhỏ, công suất khoảng 2,4MW, có tích trong hồ có 4,2 triệu m3 nước. Khi phát hiện, cảnh báo sớm nên người dân chủ động sơ tán nên đến nay không có thiệt hại về người và tài sản”, ông Nguyễn Hữu Chiến nói.

Sự cố vỡ mảng đập thủy điện Bắc khê cũng đã góp phần gây ngập lụt ở xã Thất Khê cùng một số xã ở huyện Tràng Định, Văn Lãng (cũ).

Vo dap Lang Son anh 2

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thanh Sơn (giữa) và đoàn công tác của tỉnh thị sát thực tế lũ tràn vào khu dân cư xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn.
Vo dap Lang Son anh 3

Nước bao vây các ngôi nhà, làng bản ở xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn.

Trong ngày 7/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn cùng lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã đến thị sát thực tế tại xã Thất Khê cùng một số địa phương trên địa bàn.

Tỉnh Lạng Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền, ban ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn nắm chắc tình hình mưa lũ, chủ động phối hợp làm tốt công tác phòng, chống bão lụt, đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân.

Sạt lở đất vùi lấp hai vợ chồng ở Thanh Hóa

Mưa lớn trong đêm gây sạt lở đất xuống lán trại khiến đôi vợ chồng ở Thanh Hóa bị vùi lấp, dẫn đến tử vong.

2 giờ trước

Kinh hãi cảnh sạt lở làm sập 3 ngôi nhà ở Lào Cai

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, một đoạn taluy tại Km9, QL 70 thuộc bản Cầm (xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai) bị sạt lở, làm đổ sập 3 căn nhà.

2 giờ trước

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://tienphong.vn/clip-vo-dap-thuy-dien-o-lang-son-post1784837.tpo

Nguyễn Duy Chiến/Tiền Phong

Vỡ đập Lạng Sơn Lạng Sơn Vỡ đập Lạng Sơn Thủy điện Bắc Khê Vỡ đập thủy điện Vỡ đập Vỡ đập Bắc Khê

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý