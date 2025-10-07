Vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn

Một mảng lớn ở đập Thủy Điện Bắc Khê (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ) tỉnh Lạng Sơn bị vỡ, dẫn đến nước đổ tràn xuống khu vực hạ lưu sông Kỳ Cùng.

Vỡ mảng đập Thủy điện Bắc Khê Trưa 7/10, một mảng lớn ở đập Thủy Điện Bắc Khê (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ) tỉnh Lạng Sơn bị vỡ, dẫn đến nước đổ tràn xuống khu vực hạ lưu sông Kỳ Cùng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 hôm nay (7/10), tại khu vực đập đất thủy điện Bắc Khê nằm ở địa phận xã Kim Đồng, huyện Tràng Định (cũ), tỉnh Lạng Sơn bỗng nhiên bị vỡ một mảng khoảng 4 mét dẫn đến nước đổ tràn xuống khu vực hạ lưu sông Kỳ Cùng.

Hiện trường khu vỡ đập Thủy điện Bắc Khê (Lạng Sơn).

Xác nhận thông tin này với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Ngay từ sáng sớm 7/10, khi phát hiện vết nứt nguy cơ xảy ra sự cố nên các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn phối hợp chính quyền địa phương thông báo khẩn cấp cho UBND các xã trên địa bàn để tổ chức phòng chống lũ lụt.

“Thủy điện Bắc Khê là thủy điện nhỏ, công suất khoảng 2,4MW, có tích trong hồ có 4,2 triệu m3 nước. Khi phát hiện, cảnh báo sớm nên người dân chủ động sơ tán nên đến nay không có thiệt hại về người và tài sản”, ông Nguyễn Hữu Chiến nói.

Sự cố vỡ mảng đập thủy điện Bắc khê cũng đã góp phần gây ngập lụt ở xã Thất Khê cùng một số xã ở huyện Tràng Định, Văn Lãng (cũ).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thanh Sơn (giữa) và đoàn công tác của tỉnh thị sát thực tế lũ tràn vào khu dân cư xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn.

Nước bao vây các ngôi nhà, làng bản ở xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn.

Trong ngày 7/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn cùng lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã đến thị sát thực tế tại xã Thất Khê cùng một số địa phương trên địa bàn.

Tỉnh Lạng Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền, ban ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn nắm chắc tình hình mưa lũ, chủ động phối hợp làm tốt công tác phòng, chống bão lụt, đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân.