Sạt lở đất vùi lấp hai vợ chồng ở Thanh Hóa

Mưa lớn trong đêm gây sạt lở đất xuống lán trại khiến đôi vợ chồng ở Thanh Hóa bị vùi lấp, dẫn đến tử vong.

Sáng 7/10, trao đổi với PV Tiền Phong, Thượng tá Lê Duy Lượng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất khiến hai người tử vong.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Biên phòng cung cấp.

Theo đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11, trong đêm 6/10, trên địa bàn xã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa to kéo dài, gây ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Tại khu vực rừng núi thuộc thôn Đoàn Kết, sạt lở đất đổ xuống khu lán trại làm nương rẫy khiến vợ, chồng ông Lương Văn Ch.(SN 1971) và vợ Lò Thị P. (SN 1977, trú bản Đoàn Kết) bị vùi lấp dẫn đến tử vong.

“Sáng nay khi người dân vào rẫy thì phát hiện sự việc, đơn vị đã huy động 25 cán bộ, chiến sĩ cùng chính quyền địa phương tìm kiếm được thi thể 2 nạn nhân và bàn giao cho người thân mai táng”, thượng tá Lượng cho hay.

Trong khi đó, tại xã Trung Hạ, mưa lớn đã gây sạt lở taluy dương tại Km22–Km23 trên tuyến Quốc lộ 217 (đoạn qua bản Tong), khiến giao thông tạm thời bị chia cắt.

Sạt lở đất trên quốc lộ 217 qua xã Trung Hạ.

Lãnh đạo UBND xã Trung Hạ cho biết, từ cơn bão số 10, mưa lớn đã gây sạt lở nhiều vị trí trên Quốc lộ 217 vào địa phương.

Khi vừa khắc phục xong, mưa lớn do ảnh hướng bão số 11 tiếp tục khiến nhiều vị trí trên tuyến đường này bị sạt lở hàng chục mét. Hiện, địa phương đang huy động máy móc, nhân lực khắc phục, sớm thông tuyến trở lại.

Mưa lớn cũng khiến nước sông Bưởi qua xã Kim Tân dâng cao, chảy xiết, gây sạt lở gần 200m đường tỉnh ĐT523 qua thôn Lâm Thành. Chính quyền địa phương đã căng dây, cắm biển cảnh báo, không cho phương tiện qua lại đoạn đường nguy hiểm này.

Sạt lở trên tuyến đường 523 qua xã Kim Tân. Ảnh: Kh. Trình.

Sạt lở đất cũng khiến 4 hộ dân ở thôn Chiên Pục, xã Mường Lát bị thiệt hại nặng. Chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng đang hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả, tổ chức di dời các hộ có nguy cơ sạt lở đất đe dọa đến các vị trí an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, đêm 6 đến sáng 7/10, một số khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được tại các trạm khí tượng thủy văn (tính từ 19h ngày 6/10 đến 1h ngày 7/10) phổ biến từ 10 tới 40 mm, cao nhất tại trạm thủy văn Mường Lát là 172 mm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 11, trong ngày và đêm nay (7/10), khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 50 mm. Đến ngày 8/10 có mưa rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã thuộc tỉnh Thanh Hóa như: Quan Sơn, Tam Lư, Thiết Ống, Trung Hạ, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Minh Sơn, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Nhi Sơn, Phú Lệ, Quang Chiểu, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Chung, Tam Thanh, Thạch Lập, Thiên Phủ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Văn Nho, Văn Phú, Xuân Tín, Yên Phú.