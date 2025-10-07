Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cụ ông tử vong dưới sân bệnh viện ở Đồng Nai, nghi rơi lầu

  • Thứ ba, 7/10/2025 13:05 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Tại sân bệnh viện, người dân phát hiện một cụ ông nằm bất động trên vũng máu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h hôm nay (7/10), một số người ở khu vực hành lang Bệnh viện Đa khoa Bình Phước (phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai) nghe tiếng động mạnh nên chạy tới kiểm tra.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đến khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng phối hợp với bệnh viện điều tra làm rõ.

