Cụ ông tử vong dưới sân bệnh viện ở Đồng Nai, nghi rơi lầu

Tại sân bệnh viện, người dân phát hiện một cụ ông nằm bất động trên vũng máu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h hôm nay (7/10), một số người ở khu vực hành lang Bệnh viện Đa khoa Bình Phước (phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai) nghe tiếng động mạnh nên chạy tới kiểm tra.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đến khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nguyênd nhân vụ việc đang được lực lượng chức ndddddng phối hợp với bệnh viện điều tra làm rõ.