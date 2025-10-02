Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện thi thể người đàn ông bốc mùi trong nhà trọ ở Gia Lai

  • Thứ năm, 2/10/2025 16:16 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Ngửi thấy mùi hôi thối từ ngôi nhà trong khu vực, người dân phường Quy Nhơn Bắc (Gia Lai) phá cửa, phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy.

Hiện trường thi thể người đàn ông đang phân hủy trong ngôi nhà. Ảnh: SOS115.

Ngày 2/10, ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết trên địa bàn phát hiện một người đàn ông đã chết trong phòng trọ, thi thể trong tình trạng đang phân hủy.

"Chúng tôi đang chỉ đạo lực lượng chức năng khám hiện hiện trường, xác minh danh tính và điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông trên", ông Nguyễn Thái Diễn thông tin.

Sáng cùng ngày, người dân khu vực phường Quy Nhơn Bắc phát hiện mùi hôi thối phát ra từ một căn nhà trong khu vực.

Thấy dấu hiệu bất thường, người dân phá cửa thì phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy, nên trình báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Theo người dân, người đàn ông nói trên đã không ra khỏi phòng trọ khoảng 2-3 ngày qua.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính để bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân.

Phát hiện thi thể phân hủy trong lô cốt

Thi thể người đàn ông đang phân hủy được nhân viên điện lực phát hiện trong lô cốt bỏ hoang ở phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

47:2822 hôm qua

Tìm thấy thi thể người đàn ông sau 4 ngày vào rừng mất tích

Thi thể ông Ngô Minh Th. vừa được lực lượng chức năng TP Đà Nẵng tìm thấy sau 4 ngày mất tích khi cùng bạn vào rừng tìm tổ ong.

21:00 29/9/2025

Phát hiện thi thể nằm sấp ven đường

Ngày 21/9, người dân xã Hưng Thạnh, Đồng Tháp đi câu cá bất ngờ phát hiện một thi thể người đàn ông nằm sấp mặt trên đường, bên cạnh có nhiều đồ nghề, lồng chim cu đất, nên báo chính quyền.

15:30 21/9/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/phat-hien-thi-the-nguoi-dan-ong-boc-mui-trong-nha-tro-o-gia-lai-ar968855.html

Nguyễn Gia/VTC News

