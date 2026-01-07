Đề xuất dỡ công trình trái phép tại lăng vua Thiệu Trị

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế vừa có báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trái phép tại di tích lăng vua Thiệu Trị.

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế vừa có báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Huế và Cục Di sản văn hóa liên quan đến việc xây dựng các công trình tại di tích lăng vua Thiệu Trị. Theo kết quả khảo sát thực địa ngày 29/12/2025, tại khu vực di tích đã phát sinh một số công trình xây dựng mới chưa có trong hồ sơ quy hoạch được phê duyệt.

Sở Văn hóa Thể thao thành phố Huế đề xuất tháo dỡ ngôi nhà rường được xây dựng trái phép trong khu vực bảo vệ I lăng Hoàng hậu Từ Dụ.

Cụ thể, công trình thứ nhất là một nhà rường được xây dựng cố định trên nền móng chân tảng phía trước Bửu thành lăng mộ Hoàng Thái hậu Từ Dũ. Vị trí này thuộc khu vực bảo vệ I - vùng lõi của di tích. Công trình có diện tích khoảng 35 mét vuông, cao khoảng 6 mét, kết cấu bằng gỗ, mái lợp ngói liệt.

Lăng Hoàng hậu Từ Dụ.

Công trình thứ hai là cổng vào lăng vua Thiệu Trị, được xây dựng tại lối vào khu di tích, tiếp giáp khu vực bảo vệ I. Công trình có dạng cổng tam quan, nền móng bê tông, kết cấu phía trên bằng gỗ, với chiều rộng khoảng 7 mét.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, báo cáo của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế gửi ngày 5/1 chưa làm rõ nhiều nội dung quan trọng như quy mô chi tiết, tính chất công trình, tổng mức đầu tư, nguồn vốn xã hội hóa, cũng như trình tự, thủ tục pháp lý đã thực hiện, gồm chủ trương đầu tư, thẩm định thiết kế và cấp phép xây dựng.Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, lăng vua Thiệu Trị là thành phần quan trọng của Quần thể di tích Cố đô Huế - Di sản Văn hóa Thế giới. Do đó, mọi hoạt động tu bổ, tôn tạo hay xây dựng mới, dù ở quy mô nhỏ đều phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Di sản văn hóa, các nghị định hướng dẫn và các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Công trình nhà rường được xây dựng trước Bửu thành lăng Hoàng hậu Từ Dụ.

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xây dựng báo cáo giải trình đầy đủ, chi tiết toàn bộ quá trình vận động, tiếp nhận tài trợ và tổ chức xây dựng các công trình nêu trên.

Đồng thời, thực hiện ngay việc tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép nằm trong khu vực bảo vệ I và khu vực tiếp giáp khu vực bảo vệ I của di tích lăng vua Thiệu Trị; áp dụng các biện pháp kỹ thuật để hoàn trả mặt bằng, bảo đảm nguyên trạng di tích.Bên cạnh đó, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và đề xuất hình thức xử lý theo quy định.

Cổng tam quan nằm tiếp giáp khu vực bảo vệ I của di tích lăng vua Thiệu Trị không được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trước đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, công trình nhà che được làm bằng gỗ lắp ghép, không xây dựng kiên cố, có khả năng tháo dỡ và không tác động đến các yếu tố gốc của di tích.Phần cổng gỗ tại lối vào lăng được thực hiện nhằm giúp người dân và du khách dễ nhận diện khu di tích, đồng thời tạo cảnh quan trang nghiêm cho khu vực.