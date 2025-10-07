Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Kinh hãi cảnh sạt lở làm sập 3 ngôi nhà ở Lào Cai

  • Thứ ba, 7/10/2025 14:58 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, một đoạn taluy tại Km9, QL 70 thuộc bản Cầm (xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai) bị sạt lở, làm đổ sập 3 căn nhà.

Ông Vũ Trung Dũng, Chủ tịch UBND xã Phong Hải, cho biết khoảng 9h sáng nay (7/10), tại Km9, QL 70 thuộc bản Cầm xảy ra vụ sạt lở đất. Đất đá từ taluy dương sạt xuống khiến một ngôi nhà hai tầng kiên cố cùng hai căn nhà lợp tôn bị đổ, sập. Rất may, không có thiệt hại về người.

Sạt lở khiến 3 ngôi nhà bị sập. Ảnh cắt từ video.

“Nhận được tin cảnh báo hoàn lưu bão số 11, chính quyền đã vận động người dân di dời từ trước nên hạn chế được thiệt hại”, ông Dũng nói.

Đoạn đường đôi trước vị trí sạt lở cũng bị đất đá vùi lấp, gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang huy động máy móc, khẩn trương khơi thông tuyến đường.

Hiện chính quyền địa phương phối hợp cùng Ban Quản lý Bảo trì đường bộ tỉnh và Hạt Quản lý đường bộ số 5 khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt.

Thành Đạt/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

  • Lào Cai

    Lào Cai
    • Diện tích: 6.364,0 km²
    • Dân số: 684.300 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Miền Bắc
    • Mã điện thoại: 214
    • Biển số xe: 24

